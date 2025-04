10 thành phố truyền cảm hứng trong văn chương

Concord - Mỹ: Concord, thị trấn cổ kính của New England, là một trong những điểm đến văn học chiếm vị trí đặc biệt trong trái tim nhiều độc giả. Đây là nơi các tác giả như Louisa May Alcott, Ralph Waldo Emerson và Henry David Thoreau đã sống và viết nên những tác phẩm mang tính biểu tượng của họ. Orchard House, nơi Louisa May Alcott đã viết Little Women, là điểm đến không thể bỏ qua với bất kỳ người đam mê văn học nào. Ảnh: Britannica.