10 năm bên nhau của Khánh Vy và Phan Mạnh Quỳnh

Nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh và bà xã Khánh Vy vừa kỷ niệm 10 năm gắn bó. Sau một thập kỷ đồng hành, họ có cuộc hôn nhân êm ấm bên con gái đầu lòng. "10 năm chẳng phải một đời người nhưng nó đủ dài để trải qua bao nhiêu thử thách, lúc thăng lúc trầm.

Cảm ơn chồng đã đến, cùng nhau lớn lên, cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ để có em bé Ốc hiện diện ngày hôm nay. Chúng ta có những bài học để lớn lên và nhiều năm nữa vẫn phải học để nhường nhịn, đồng hành và yêu thương nhau. Điều quan trọng nhất của chúng ta là nhìn về một hướng để gia đình luôn là điểm tựa và nguồn năng lượng lớn, cố gắng sống tốt, sống đúng", vợ nhạc sĩ chia sẻ.