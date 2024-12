Zidane từ chối trở lại Real Madrid

HLV người Pháp không hứng thú trước viễn cảnh lần thứ ba dẫn dắt Real Madrid trong sự nghiệp.

Zidane bỏ qua cơ hội trở lại Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Theo Cadena SER, Real Madrid đang xem xét 3 ứng viên tiềm năng để thay thế Carlo Ancelotti, bao gồm Raul Gonzalez, Santiago Solari và Zidane. Đây đều là những cựu danh thủ từng thi đấu trong màu áo "Los Blancos" trong quá khứ.

Trong số này, Zidane được cho là đã từ chối trở lại sân Bernabeu làm việc. Trước đó, huyền thoại bóng đá Pháp là một trong những HLV thành công nhất trong lịch sử câu lạc bộ với ba lần vô địch Champions League và hai lần giành La Liga. Zidane chỉ muốn xem xét tình hình ở CLB khi mùa giải 2024/25 khép lại.

Truyền thông Tây Ban Nha từng nhận định Zidane sẽ là "cứu tinh" của Kylian Mbappe tại Real Madrid. Chính Zidane là người phát hiện tài năng của chân sút người Pháp và giới thiệu anh với ban lãnh đạo Real Madrid. Trong những năm qua, mối quan hệ giữa hai người ngày càng gắn bó. Zidane được kỳ vọng sẽ đóng vai trò người dẫn đường, giúp giải phóng Mbappe. Tuy nhiên, kịch bản này khó xảy ra vào thời điểm hiện tại.

Theo AS, HLV Ancelotti đang phải đối mặt với áp lực lớn sau khi Real Madrid trải qua trận thua thứ năm trong mùa giải này. Ngay cả trong trường hợp Real Madrid thắng Girona, màn so tài với Atalanta vào ngày 11/12 trong loạt trận thứ 6 Champions League cũng đóng vai trò then chốt với tương lai Ancelotti. Nếu không thu về kết quả tốt, HLV người Italy đối diện nguy cơ bị sa thải.

Raul và Solari là những gương mặt tiềm năng để thay Ancelotti. Trong đó, lựa chọn Solari được đánh giá cao hơn. Ông từng là HLV trưởng Real Madrid vào tháng 10/2018, thay thế Julen Lopetegui. Solari đã đưa "Los Blancos" đến chức vô địch FIFA Club World Cup năm 2018, nhưng cuối cùng vẫn bị sa thải vào tháng 3/2019.

Hồi cuối năm ngoái, cựu tiền vệ người Argentina trở lại Real Madrid để đảm nhiệm vị trí Giám đốc Bóng đá.