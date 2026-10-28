Zalo có an toàn và bảo mật không?

Zalo đạt chứng nhận bảo mật quốc tế ISO/IEC 27001:2022 từ BSI. Nền tảng đồng thời tự động cảnh báo người dùng khi có thiết bị lạ đăng nhập, link vi phạm và liên hệ từ người lạ.

Với hơn 81,3 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng (tính đến tháng 06/2026), Zalo là nền tảng nhắn tin được sử dụng phổ biến tại Việt Nam, đồng thời là kênh giao tiếp của nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Vì vậy, an toàn và bảo mật thông tin là yêu cầu cốt yếu trong việc vận hành ứng dụng Zalo.

Zalo đạt chứng nhận an toàn thông tin nào?

Zalo đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2022, tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS). Chứng nhận do BSI, tổ chức tiêu chuẩn quốc gia của Vương quốc Anh, đánh giá và cấp gần nhất vào năm 2025, áp dụng cho các hoạt động phát triển và cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo. Tiêu chuẩn này yêu cầu doanh nghiệp nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro một cách liên tục, nhằm bảo đảm tính bảo mật, toàn vẹn và sẵn sàng của thông tin.

Chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 được áp dụng cho các hoạt động phát triển và cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo.

Để đạt ISO/IEC 27001, Zalo phải đáp ứng những gì?

Zalo thiết lập và duy trì Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin (ISMS) cho các hoạt động trong phạm vi chứng nhận, gồm hạ tầng công nghệ, hệ thống ứng dụng, dữ liệu và quy trình vận hành. Hệ thống này yêu cầu:

Thứ nhất là đưa yêu cầu an toàn thông tin vào vận hành hàng ngày qua các cơ chế kiểm soát cụ thể như quản lý quyền truy cập, bảo vệ dữ liệu, quản lý thay đổi hệ thống, giám sát an ninh, ứng phó sự cố, sao lưu và khôi phục dịch vụ.

Thứ hai là duy trì hồ sơ, nhật ký và bằng chứng vận hành để chứng minh các yêu cầu được thực hiện liên tục.

Cuối cùng là rà soát, đánh giá định kỳ các biện pháp kiểm soát để thích ứng với thay đổi về công nghệ, yêu cầu kinh doanh và rủi ro mới.

Các câu hỏi thường gặp về chủ đề an toàn và bảo mật trên ứng dụng Zalo

Ứng dụng Zalo có an toàn không?

Hệ thống quản lý an toàn thông tin của Zalo đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 do BSI cấp. Zalo tự động cảnh báo khi có người lạ liên hệ, đường link có dấu hiệu vi phạm hoặc thiết bị lạ cố gắng đăng nhập, đồng thời cung cấp các tính năng Bảo mật 2 lớp, Tùy chỉnh quyền riêng tư và Báo xấu để người dùng tự bảo vệ mình.

An toàn và bảo mật thông tin là yêu cầu cốt yếu trong việc vận hành ứng dụng Zalo.

Chứng nhận ISO/IEC 27001 có ý nghĩa gì với người dùng Zalo?

Chứng nhận cho thấy hệ thống quản lý an toàn thông tin của Zalo được một tổ chức độc lập đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế, với các cơ chế kiểm soát truy cập, giám sát an ninh, ứng phó sự cố và sao lưu dữ liệu được duy trì và rà soát định kỳ.

Ai cấp chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 cho Zalo?

BSI (British Standards Institution – Viện Tiêu chuẩn Anh), tổ chức tiêu chuẩn quốc gia của Vương quốc Anh, cấp gần nhất vào năm 2025.

Zalo bảo vệ dữ liệu của người dùng như thế nào?

Zalo bảo vệ dữ liệu người dùng theo Điều khoản sử dụng và quy định pháp luật, với hệ thống quản lý an toàn thông tin được đánh giá định kỳ theo ISO/IEC 27001:2022. Dữ liệu chỉ được chia sẻ khi người dùng đồng ý, khi cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc theo quy định của pháp luật.

Zalo chủ động cảnh báo người dùng như thế nào?

Bên cạnh các tính năng người dùng tự thiết lập, Zalo tự động cảnh báo trong các tình huống có nguy cơ:

Cảnh báo người lạ liên hệ: Khi người chưa kết bạn nhắn tin, Zalo đưa tin nhắn vào mục "Tin nhắn từ người lạ" thay vì hiển thị trực tiếp trong hộp thư chính, giúp bạn có quyền Chấp nhận hoặc xóa/chặn.

Cảnh báo đường link có dấu hiệu vi phạm: Khi người dùng truy cập vào các đường dẫn lạ, độc hại hoặc có dấu hiệu vi phạm qua Zalo, hệ thống tự động cảnh báo hoặc chặn để bảo vệ tài khoản và thiết bị.

Cảnh báo thiết bị lạ cố gắng đăng nhập: Zalo gửi thông báo kèm mã OTP về số điện thoại chính chủ khi phát hiện có yêu cầu đăng nhập tài khoản của bạn từ một thiết bị hoặc vị trí bất thường

Để tự bảo vệ tài khoản thêm một lớp, người dùng nên bật Bảo mật 2 lớp và tùy chỉnh quyền riêng tư.