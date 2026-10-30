Zalo cán mốc 82,6 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng

Zalo tiếp tục ghi nhận tăng trưởng ổn định với 82,6 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, củng cố vai trò cầu nối tiếp cận AI cho người Việt của nền tảng.

Đến hết tháng 9/2026, Zalo có hơn 82,6 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng (tăng 4% so với cùng kỳ) và 2,2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Trên nền tảng tăng trưởng ổn định, Zalo tập trung phát triển và ứng dụng AI để hỗ trợ các nhu cầu thiết thực trong cuộc sống, với mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ cho đa dạng nhóm người dùng. Trong đó, có 41% người dùng đang sử dụng các tính năng AI được tích hợp trong nền tảng.

Với quy mô đó, Zalo không chỉ là ứng dụng giao tiếp quen thuộc mà còn là cổng kết nối giúp người Việt tiếp cận và ứng dụng công nghệ AI trong đời sống hàng ngày. Tại Zalo, AI không được xây dựng để phô diễn năng lực công nghệ, mà để giải quyết những rào cản giao tiếp rất cụ thể của người dùng: Thuận tiện soạn tin nhắn bằng giọng nói, giúp những cuộc gọi với gia đình thêm trọn vẹn hay giao tiếp dễ dàng dù không thông thạo cùng ngôn ngữ.

Biểu đồ thể hiện xu hướng tăng trưởng lượng người dùng thường xuyên hàng tháng của nền tảng Zalo qua từng năm.

Công nghệ do Zalo xây dựng còn chú trọng mở rộng khả năng tiếp cận cho những đối tượng có thể gặp rào cản trong quá trình sử dụng công nghệ như người cao tuổi, người khuyết tật (khiếm thính, khiếm thị…), đồng bào dân tộc thiểu số và lao động phổ thông.

Ngày 14/10, Zalo tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 ở hạng mục “Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc”, đánh dấu hai năm liên tiếp được ghi nhận về những nỗ lực để giải quyết nhu cầu thực tiễn và giảm bớt các rào cản trong cuộc sống người Việt. Theo VDA 2026, giải thưởng này được trao cho các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ số, ứng dụng công nghệ AI, công nghệ mới mang lại hiệu quả xuất sắc trên thực tế, giải quyết các vấn đề và nhu cầu thực tiễn của cuộc sống. Trong năm 2026, bộ giải pháp mở rộng khả năng tiếp cận của Zalo đã giúp đưa công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) ứng dụng sâu rộng vào đời sống, khẳng định định hướng nhất quán của nền tảng trong việc mang công nghệ phục vụ người dùng, phụng sự xã hội.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 (Vietnam Digital Awards 2026) ghi nhận nỗ lực của Zalo trong việc ứng dụng công nghệ giải quyết các vấn đề và nhu cầu thực tiễn của cuộc sống.

Cụ thể, Zalo đã phát triển các tính năng AI được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng, bao gồm: Phụ đề cuộc gọi video, Sao chép chữ từ ảnh, Dịch AI, Soạn tin nhắn bằng giọng nói, Chuyển giọng nói thành văn bản, Chuyển văn bản thành giọng nói. Ra mắt vào năm 2026, tính năng Phụ đề cuộc gọi video trên Zalo giúp chuyển lời nói thành văn bản hiển thị trên màn hình cuộc gọi theo thời gian thực. Đây là tính năng dành cho nhóm người trên 60 tuổi, người bị giảm thính lực để dễ dàng theo dõi nội dung trò chuyện khi âm thanh từ đầu dây bên kia nhỏ hoặc khi kết nối không ổn định. Đến tháng 6/2026, hơn 400.000 người dùng trên 60 tuổi đang sử dụng tính năng này.

Tính năng Phụ đề cuộc gọi video hỗ trợ người dùng lớn tuổi dễ dàng hơn khi liên lạc với người thân.

Cũng trong năm 2026, Zalo ra mắt tính năng Sao chép chữ từ ảnh, giúp trích xuất nhanh thông tin từ hình ảnh như số điện thoại, số tài khoản, địa chỉ, hóa đơn, giấy tờ, hạn chế nhập liệu thủ công và giảm sai sót. Đến tháng 9/2026, tính năng đạt hơn 2,9 triệu người dùng hàng tháng.

Trước đó, vào năm 2025, tính năng Dịch AI được Zalo ra mắt, giúp người dùng dù không thông thạo ngôn ngữ vẫn có thể giao tiếp dễ dàng. Tháng 6/2026, tính năng được bổ sung tiếng Trung và tiếng Hàn bên cạnh tiếng Anh. Nhờ vậy, người dùng có thể dịch tin nhắn từ người thân, bạn bè, đối tác ngay trên Zalo mà không cần chuyển sang các công cụ dịch thuật khác.

Cùng năm, Zalo ra mắt tính năng Soạn tin nhắn bằng giọng nói, cho phép người dùng đọc nội dung để chuyển thành văn bản. Tính năng này giúp tiết kiệm thời gian và hỗ trợ những người chưa quen hoặc chưa có điều kiện thuận lợi để gõ phím trên điện thoại. Đến cuối tháng 9/2026, tính năng Soạn tin nhắn bằng giọng nói đạt 14 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng. Các tính năng khác như: Chuyển giọng nói thành văn bản đạt 8,8 triệu, Chuyển văn bản thành giọng nói đạt 1,3 triệu và Dịch AI đạt 3,4 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng.

Bên cạnh việc tích hợp AI trong các tính năng hỗ trợ cuộc sống người dùng, Zalo còn chú trọng ứng dụng AI trong khâu phát triển và vận hành sản phẩm. Từ giai đoạn lập trình, quản lý chất lượng dự án, kiểm duyệt, cho đến phân phối nội dung trên trang nhật ký Zalo hay Zalo Video, AI được vận dụng để tăng cường hiệu suất công việc cho đội ngũ kỹ sư, đồng thời nâng cao trải nghiệm trực tuyến liền mạch cho người dùng.

Tính năng Soạn tin nhắn bằng giọng nói cho phép người dùng đọc nội dung để chuyển thành văn bản.

Những con số đi kèm với các hiệu quả thực tế cho thấy AI và công nghệ đang dần trở thành một phần trong trải nghiệm hàng ngày của người dùng Zalo, đồng thời phản ánh hướng tiếp cận đúng đắn của nền tảng trong việc mang công nghệ phục vụ đời sống.