Với loạt sản phẩm ứng dụng AI tiên tiến, Zalo đã đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm trở nên dễ tiếp cận và được đông đảo người dùng sử dụng, hiện thực hóa mục tiêu mỗi người có một trợ lý AI.

Cách đây 10 năm, khó có thể tưởng tượng cảnh một ngày người bán đồ ăn sáng ở hồ Tây có thể dịch tin nhắn từ khách hàng nước ngoài xem họ muốn mua gì, hay một tài xế công nghệ không cần gõ tin nhắn vẫn có thể chuyển giọng nói thành tin nhắn văn bản ngay trên Zalo.

Không ai gọi tên những tính năng công nghệ ấn tượng ấy khi chúng đang len lỏi dần vào cuộc sống thường nhật. Đó đều là những sản phẩm, tính năng AI đang được đơn vị nỗ lực phổ cập tới người dân Việt Nam.

Năm 2025 ghi nhận sự phát triển bùng nổ của hệ sinh thái các sản phẩm Trí tuệ nhân tạo (AI) của đơn vị. Với vị thế là đơn vị tiên phong và dẫn đầu trong lĩnh vực AI, mỗi sản phẩm của Zalo không chỉ khẳng định năng lực công nghệ mạnh mẽ khi nắm bắt những xu hướng mới nhất trên thế giới, mà còn thành công trong việc tiếp cận cộng đồng gần 80 triệu người dùng.

Từ phục vụ công việc, cuộc sống tới những tương tác mang tính giải trí với sự đồng hành của Trí tuệ nhân tạo, tất cả đều được “bình dân hóa” để người dân ở mọi lứa tuổi và mọi vùng miền đều có thể tiếp cận và sử dụng.

Ra đời từ mong muốn có một nền tảng đơn giản dễ dàng sử dụng cho người dùng, đơn vị vẫn giữ nguyên đường hướng khi phát triển các tính năng AI: đơn giản hóa để mọi người dân đều có thể dễ dàng sử dụng.

Theo thống kê, năm 2025, đơn vị ghi nhận khoảng 30% người dùng các tính năng AI trên nền tảng nhắn tin mỗi tháng. Điều này cho thấy sự phổ biến và ngày một đi sâu vào đời sống của người dùng của hệ sinh thái sản phẩm Zalo AI.

Hiện các sản phẩm bao gồm nhóm phục vụ cho công việc và cuộc sống, nhóm thúc đẩy tương tác giải trí cho người dùng. Trong đó, các tính năng AI phục vụ cho công việc và cuộc sống nổi bật phải kể đến Chuyển tin nhắn thoại thành văn bản, Soạn tin nhắn văn bản bằng giọng nói, Chuyển tin nhắn văn bản thành giọng nói và Dịch thuật.

Đông đảo người dùng cũng đón nhận và sử dụng rộng rãi loạt sản phẩm AI “Make in Việt Nam” khác. Nổi bật trong số đó phải kể đến Kiki Auto - Trợ lý Việt trên ô tô đầu tiên cán mốc 1 triệu lượt cài đặt và sử dụng tại Việt Nam vào cuối năm 2024. Hiện ước tính cứ 5 ô tô đang chạy trên đường tại Việt Nam sẽ có 1 xe đang sử dụng Kiki Auto.

Năm 2025, doanh nghiệp cho ra mắt hai sản phẩm AI với năng lực toàn diện, hỗ trợ người dân trên đa khía cạnh. Cụ thể, đầu năm 2025, nền tảng hỏi đáp tổng hợp Kiki Info lần đầu phục vụ người dùng với loạt các tính năng hữu ích bao gồm Hỏi đáp, Sáng tạo nội dung và Giải trí.

Trong đó, tính năng hỏi đáp của Kiki Info có thể cung cấp câu trả lời cho nhiều chủ đề khác nhau như khoa học, lịch sử, công nghệ, kiến thức thường thức đời sống. Đặc biệt, tính năng này còn cho phép người dùng tra cứu thông tin về luật giao thông tại Việt Nam với dữ liệu cập nhật nhất.

Với thế mạnh am hiểu sâu sắc tiếng Việt, Kiki Info cho ra các kết quả phản hồi chính xác cùng văn phong gần gũi và thân thiện với người dùng. Chỉ sau khoảng một tuần ra mắt, Kiki Info đã ghi nhận gần 500.000 người dùng tiếp cận tài khoản, gần 63.000 người dùng gửi tin nhắn với tổng số câu hỏi đạt gần 500.000.

Trong tháng 9 vừa qua, Zalo cũng giới thiệu ứng dụng Trợ lý Công dân số hỗ trợ hỏi đáp 24/7 các thông tin về thủ tục hành chính và pháp lý.

Với nguồn dữ liệu tin cậy được phát triển từ các nguồn thông tin pháp luật uy tín, ứng dụng Trợ lý Công dân số giúp người dùng trang bị kiến thức pháp lý và thủ tục hành chính, phục vụ người dân 24/7 trong việc tra cứu các thông tin một cách nhanh chóng và chính xác.

Các chủ đề hỏi đáp được xây dựng và phát triển đa dạng như đất đai, bằng lái xe, kết hôn, khai sinh, thừa kế, vận hành kinh doanh…

Việc bình dân hóa AI của Zalo không thể không kể đến nỗ lực đưa những tính năng AI trở nên thú vị hơn, có tính tương tác cao và độ lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Những năm qua, người dùng đã có cơ hội trải nghiệm các tính năng độc đáo, giúp nâng cao tính tương tác và giải trí như Thiệp AI, AI Avatar hay zSticker AI.

Thiệp AI giúp người dùng sáng tạo những lời chúc ý nghĩa với nội dung và hình ảnh mang tính cá nhân hóa.

Thiệp AI giúp người dùng sáng tạo những lời chúc ý nghĩa với nội dung và hình ảnh mang tính cá nhân hóa, từ đó trao gửi những thông điệp yêu thương tới người thân trong những dịp kỷ niệm quan trọng.

Trong khi đó, tính năng AI Avatar mang tới cho người dùng cơ hội trải nghiệm những hình ảnh đại diện độc đáo với nhiều phong cách ấn tượng. Hay zSticker AI giúp thiết kế sticker từ các nhân vật có sẵn, tạo ra nhiều biến thể khác nhau của nhân vật gốc, bao gồm các cảm xúc, hành động và trang phục phong phú. Qua đó, mang đến trải nghiệm ấn tượng trong việc sử dụng sticker, giúp cuộc trò chuyện trở nên thú vị và gần gũi hơn.

Không chỉ mang đến trải nghiệm thường ngày thú vị, những tính năng kể trên cũng tham gia vào các chiến dịch yêu nước, giúp cộng đồng gần 80 triệu người dùng lan tỏa mạnh mẽ niềm tự hào dân tộc trong những thời khắc đặc biệt của đất nước.

Đáng chú ý, chiến dịch “Tự hào Việt Nam” được phát động nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) trên nền tảng nhắn tin đã ghi nhận gần 8 triệu hình ảnh AI (AI Avatar) của người dùng được khởi tạo.

Với sự góp mặt của công nghệ AI, người dùng đã có cơ hội lan tỏa tình yêu nước theo cách rất riêng ngay trên không gian số, đơn giản bằng việc khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng và đứng giữa những điểm đến đầy tự hào của đất nước.

Cũng trong năm 2025, doanh nghiệp triển khai một chiến dịch có sức ảnh hưởng rộng rãi trên nền tảng mang tên “Zalo AI - Trở lại tuổi học trò”, nhằm hưởng ứng lễ tổng kết năm học diễn ra trên cả nước, đồng thời kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6.

Có thể thấy, nỗ lực bình dân hóa AI đã chạm tới mọi người dân Việt Nam, chinh phục người dùng không chỉ bởi công nghệ tiên tiến cùng trải nghiệm các tính năng đơn giản, mượt mà, hấp dẫn với mọi người dùng phổ thông, mà còn thúc đẩy cảm xúc trên hành trình nâng cao năng lực AI cho cộng đồng.

Bên cạnh những sản phẩm AI với sức ảnh hưởng lớn kể trên, doanh nghiệp cũng đầu tư nguồn lực lớn cho khía cạnh nghiên cứu với các phòng lab cùng hơn 80 kỹ sư có chuyên môn cao trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo.

Năm 2023, trong khi các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như GPT-3.5, GPT-4 đã làm khuynh đảo thế giới công nghệ, Zalo đã lựa chọn hướng tới AI có chủ quyền - một hành trình gian nan và nhiều thử thách hơn.

Thay vì đi tắt đón đầu quá trình huấn luyện LLM bằng việc lựa chọn fine-tuned model (kỹ thuật tinh chỉnh mô hình) sẵn có của nước ngoài, Zalo quyết định tự huấn luyện mô hình từ đầu (from-scratch model).

Nhờ chiến lược phát triển linh hoạt, Zalo đã rút ngắn thời gian phát triển thành công mô hình ngôn ngữ lớn của mình từ 18 tháng dự kiến xuống còn 6 tháng.

Cuối năm 2023, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt đã chính thức được ra mắt tại sự kiện quy tụ giới công nghệ và AI hàng đầu của Việt Nam - Zalo AI Summit.

Theo ghi nhận mới nhất, cuối năm 2024, mô hình này vượt qua những tên tuổi lớn như GPT-4 (OpenAI), Gemma-2-9B (Google) hay Phi-3-small (Microsoft), chỉ đứng sau LLaMA-3-70B của Meta về năng lực xử lý tiếng Việt trên bảng xếp hạng của VMLU (Vietnamese Multitask Language Understanding Benchmark Suite for Large Language Models).

Hiện Zalo cũng không ngừng đẩy mạnh việc đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm ra cuộc sống bằng việc phổ cập hóa các sản phẩm ứng dụng từ LLM tới người dân, hướng tới mục tiêu bình dân hóa AI.

Chia sẻ niềm tin về tương lai của công nghệ Việt Nam, Nhà sáng lập Zalo - Vương Quang Khải khẳng định: "Vẻ đẹp của Trí tuệ nhân tạo cũng đến từ những tác động tích cực lên cuộc sống hàng ngày của con người. Chúng ta ở đây để chia sẻ thành công, khát vọng và truyền cảm hứng mới trong việc phát triển công nghệ giúp thay đổi cuộc sống".

Người sáng lập cũng lạc quan về tương lai của AI Việt Nam: "Về mặt phát triển ứng dụng AI, tôi khá lạc quan và có niềm tin rằng người Việt Nam mình không thua kém ai, không chỉ làm ứng dụng nội địa, mà còn xuất khẩu ra thế giới".