Zalo 2024: Nỗ lực kết nối số quốc gia và phát triển AI vì người Việt

Là ứng dụng nhắn tin và liên lạc có độ phủ rộng nhất Việt Nam, Zalo đã thúc đẩy “kết nối số” một cách hiệu quả cho cả ba khối Chính phủ - Doanh nghiệp - Người dùng trong năm 2024. Không dừng lại tại đó, mục tiêu lớn mà Zalo hướng tới còn là nâng tầm “kết nối số” thành “kết nối AI” cho người dùng Việt.

Tính đến hết tháng 9/2024, Zalo đang có 77,6 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, với 1,9 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày — con số cao nhất từ trước đến nay.

Zalo tự hào duy trì vị trí số 1 trong 16 quý liên tiếp là nền tảng nhắn tin được yêu thích nhất tại Việt Nam. Mức độ yêu thích Zalo được công nhận bởi đa thế hệ, từ làm việc đến giải trí và kết nối. Số liệu quý III/2024 cho thấy tỷ lệ người dùng Zalo ở các thế hệ Gen X, Gen Y và Gen Z đều vượt trội, với 75%, 56% và 40% tương ứng, cao hơn so với Messenger và Facebook.

Theo báo cáo tổng kết năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT), Zalo hiện dẫn đầu thị trường mạng xã hội trong nước với gần 70% thị phần, vượt qua 3 nền tảng xuyên biên giới hàng đầu là Facebook, TikTok, Google tại Việt Nam.

Zalo đã len lỏi vào từng hoạt động của người Việt, trở thành nền tảng giao tiếp không thể thiếu trong đời sống hàng ngày.

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) vào các sản phẩm cá nhân

Từ năm 2017, Zalo đã tiên phong đầu tư vào AI với tầm nhìn đưa AI thành trợ thủ đắc lực trong cuộc sống hàng ngày của người dùng. Trong 8 năm qua, Zalo đã không ngừng tích hợp những công nghệ AI tiên tiến, biến các ý tưởng AI sáng tạo thành tính năng hữu ích, độc đáo ngay trong ứng dụng..

Tiêu biểu như zStyle, một sản phẩm ứng dụng Generative AI, đã nhanh chóng tạo được sức hút với hơn 100.000 người dùng chỉ sau vài tháng. Các tính năng sáng tạo như AI Avatar và thiệp AI giúp người dùng cá nhân hóa trải nghiệm, đặc biệt là trong các dịp lễ.

Tháng 10/2024, công nghệ Gen AI từ Zalo AI cũng đã giúp Ngân hàng Quốc tế VIB triển khai phát hành thẻ tín dụng với thiết kế cá nhân hóa, đạt hơn 4.000 thẻ chỉ trong vòng 2 ngày. Thành công này là minh chứng rõ nét cho khả năng ứng dụng rộng rãi của AI, từ cá nhân hóa dịch vụ cho đến hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy doanh số. Cũng trong dịp 20/10, có tới 5 triệu tấm thiệp AI được tạo ra trên Zalo, trong đó hơn 2 triệu thiệp được người dùng gửi trao tới những người phụ nữ đặc biệt trong đời nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.

Zalo liên tục triển khai hoạt động “in-app" trong các dịp lễ lớn như Zalo AI làm thơ dịp 8/3 (2023), Những niềm vui nhỏ thắp sáng ngày dài (2022), Phụ nữ - Điểm tựa cùng năm tháng (2021), Hoa để tặng - Phụ nữ để nâng niu (2020).

Ở lĩnh vực quảng cáo, Adtima – đơn vị cung cấp các giải pháp quảng cáo hàng đầu trong hệ sinh thái Zalo – đã tái định vị với chiến lược "AI-first", tập trung tối ưu hóa hơn 10.000 chiến dịch quảng cáo. Kết quả, tỷ lệ chuyển đổi tăng 35%, trong khi chi phí tiếp cận giảm 20%. Thành tựu này giúp Adtima và Zalo AI giành giải thưởng "Enabling Technology Company of the Year" tại Vietnam MMA Smarties 2024, khẳng định vị thế tiên phong trong ngành công nghệ và truyền thông.

Adtima và Zalo AI cũng vinh dự nhận giải “Enabling Technology Company of the Year” ở hạng mục “Industry Awards”

Đáng chú ý, sau 4 năm ra mắt, Kiki Auto đã chính thức đạt cột mốc 1 triệu lượt cài đặt và sử dụng trong tháng 12/2024, một thành tựu ấn tượng khi tốc độ tăng trưởng này gần như tiệm cận với mức tiêu thụ xe hơi tại Việt Nam (theo báo cáo tháng 10/2024 của VAMA và TC Motor, mỗi ngày có gần 1.250 chiếc ô tô được bán ra).

Điều này khẳng định vai trò tiên phong của Kiki Auto trong việc phát triển thị trường trợ lý AI tiếng Việt, nhờ sự am hiểu sâu sắc các nhu cầu và sở thích cụ thể của người dùng Việt Nam liên quan đến lĩnh vực công nghệ và giao thông.

“Cầu nối số” giữa Chính quyền, người dân và doanh nghiệp

Hưởng ứng "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030", Zalo đã tiên phong phát triển các sản phẩm hỗ trợ chuyển đổi số cho Bộ ngành, địa phương cũng như doanh nghiệp ở mọi quy mô. Không chỉ là một ứng dụng nhắn tin đơn thuần, Zalo ngày càng khẳng định vị thế của một nền tảng kết nối số chiến lược giữa chính quyền với người dân.

Tính đến cuối năm 2024, Zalo đã có 17.273 Zalo OA (Tài khoản Zalo chính thức) thuộc các cơ quan nhà nước và khối tiện ích (y tế, giáo dục…), phục vụ hơn 40 triệu lượt theo dõi, phủ sóng 63 tỉnh thành, hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục hành chính và tương tác với chính quyền.

Zalo OA sẽ tiếp tục là một mảnh ghép quan trọng trên hành trình đưa công nghệ tới gần hơn với người dân một cách hiệu quả, thiết thực.

Liên tục trong nhiều năm, Zalo luôn thể hiện vai trò chủ động trong các hoạt động cộng đồng. Đặc biệt, trong đợt bão Yagi tháng 9/2024, Zalo đã hỗ trợ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai gửi hơn 143 triệu tin nhắn cập nhật thông tin và hướng dẫn phòng chống bão lũ thông qua Zalo OA "BCĐ Quốc gia Phòng chống thiên tai". Zalo cũng nhanh chóng kích hoạt tính năng Zalo SOS, giúp người dân tại các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi bão cập nhật trạng thái cá nhân. Chỉ trong 10 ngày, Zalo SOS ghi nhận khoảng 1 triệu người cập nhật trạng thái an toàn, 151.000 người kết nối hỗ trợ và 87.000 trường hợp liên hệ khẩn cấp.

Nhờ những thành tích và đóng góp không mệt mỏi trong công cuộc chuyển đổi số và hỗ trợ cộng đồng, Zalo đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen và giải thưởng danh giá: được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng bằng khen cấp Trung ương; 3 bằng khen cấp tỉnh, thành phố từ Sở Văn hóa và Thông tin các tỉnh Hà Giang, Quảng Nam và thành phố Hà Nội trong năm 2024.

Khi công nghệ trở thành “phao cứu sinh” để người dân an tâm vượt thiên tai

Mảng dịch vụ giá trị gia tăng (zVAS) của Zalo cũng có những bước tiến vượt bậc trong năm qua, không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và tương tác hiệu quả với người dân, mà còn có thể tận dụng cầu nối này để đẩy nhanh chuyển đổi số, cải tiến hiệu quả kinh doanh. Có thể kể đến zCloud với những cải tiến về khả năng mở rộng và độ tin cậy, giúp tối ưu hóa vận hành cho doanh nghiệp, hay zBusiness cung cấp các giải pháp chuyển đổi số toàn diện, tối ưu quy trình và gia tăng hiệu quả công việc.

Bên cạnh đó, Zalo Mini App (ZMA) cũng đang trở thành một xu hướng quan trọng trên hành trình chuyển đổi số. Vừa qua, tại sự kiện Tri ân khách hàng mang thông điệp "First We Build, Now We Grow", ZMA đã mở ra tiềm năng mới cho các doanh nghiệp tiếp cận hơn 77,6 triệu người dùng Zalo. Những kết quả ấn tượng từ 12 đối tác tiên phong, như tăng trưởng doanh thu gấp 3 lần và giảm 58% chi phí vận hành, đã khẳng định hiệu quả vượt trội của nền tảng này. ZMA được kỳ vọng sẽ trở thành xu hướng điểm chạm số mới, xây dựng một hệ sinh thái giải pháp toàn diện, giúp doanh nghiệp không chỉ tiếp cận khách hàng mà còn phát triển bền vững thông qua các tương tác được cá nhân hóa và tối ưu hóa công nghệ.

Bước sang năm 2025, Zalo sẽ liên tục thử nghiệm các công nghệ, ý tưởng mới, không ngừng phát triển và hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ để cùng người dùng Việt xây dựng một xã hội số kết nối toàn diện và hiệu quả.