Zac Efron nhập viện

Ngôi sao “The Greatest Showman” được đưa tới bệnh viện cấp cứu sau khi gặp sự cố tại hồ bơi ở Ibiza, Tây Ban Nha vào tối 2/8.

Ngày 3/8, Page Six đưa tin Zac Efron đã được đưa đến bệnh viện vì gặp sự cố khi đang bơi lội ở Tây Ban Nha. Cụ thể, hai nhân viên đã phát hiện nam diễn viên gặp sự cố bên trong hồ bơi của một biệt thự ở Ibiza và nhanh chóng kéo anh ra khỏi nước. Tài tử 36 tuổi ngay sau đó được chuyển tới bệnh viện để chăm sóc y tế.

Không rõ liệu Zac Efron đã bị đuối nước hay gặp trường hợp phải cấp cứu khẩn cấp. Chi tiết cụ thể về vụ việc hiện vẫn chưa được công bố. Song, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho tình hình sức khỏe của nam diễn viên.

Theo nguồn tin mới cập nhật, phía đại diện của Zac Efron chia sẻ rằng việc anh được đưa đến bệnh viện chỉ là một "biện pháp phòng ngừa". Ngoài ra, Efron đã được xuất viện vào sáng 3/8 và sức khỏe hiện đã ổn, không còn vấn đề gì đáng lo ngại.

Zac Efron phải nhập viện sau sự cố ở hồ bơi. Ảnh: Instagram.

Zac Efron đang có mặt ở châu Âu sau khi tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Olympic vào cuối tháng 7. Những ngày qua, nam diễn viên thường xuyên được bắt gặp khi đang du hí tại nhiều địa điểm nổi tiếng như Ibiza, St. Tropez, Mykonos hay Paris... Trên trang cá nhân, tài tử mới đây đã dành lời khen ngọt ngào cho vận động viên Simone Biles, một người bạn của anh, khi người này vừa giành tấm HCV Olympic trong trận chung kết thể dục dụng cụ.

Sau một thời gian vắng bóng màn ảnh, màn tái xuất Zac Efron trong bộ phim The Iron Claw gần đây được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Sắp tới, nam diễn viên có nhiều dự án phim, trong đó bản tái khởi động Three Men and a Bab đang trong giai đoạn tiền sản xuất.