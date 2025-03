Yêu cầu Vĩnh Phúc xử lý dự án lớn của FLC

Trao đổi với VietNamNet, một lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Bộ này đã ký văn bản gửi các địa phương theo kết luật của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý nhà nước về thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Vị này nói rõ, văn bản gửi chung cho nhiều địa phương, trong đó có gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu kiểm tra, rà soát, xử lý đối với dự án vi phạm Luật Đê điều, Luật Đất đai theo Kết luận thanh tra số 495/2024 của Thanh tra Chính phủ.

Trong đó có Dự án khu văn hóa đa năng Vĩnh Thịnh và Trung tâm hội nghị FLC Vĩnh Phúc trên bãi sông Hồng (tỉnh Vĩnh Phúc) xây dựng công trình ở bãi sông khi chưa có ý kiến thẩm định về thoát lũ, an toàn đê điều.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin thêm, văn bản Bộ này gửi Vĩnh Phúc và các địa phương theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

Các địa phương phải rà soát lại các dự án làm chưa đúng với quy định của pháp luật để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thậm chí nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự phải chuyển cơ quan công an.

Được biết, hạn cuối các địa phương phải báo cáo lại Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo kết luận của Thanh tra Chính phủ vào 30/5 tới.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Dự án khu văn hóa đa năng Vĩnh Thịnh và Trung tâm hội nghị FLC Vĩnh Phúc đã xây dựng công trình ở bãi sông Hồng khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa có ý kiến thẩm định về thoát lũ, an toàn đê điều trình Thủ tướng Chính phủ. Điều này, theo thanh tra, đã vi phạm Luật Đê điều.

