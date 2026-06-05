Yaris Cross - chiếc xe cho cả tuần bận rộn, cuối tuần tận hưởng

Không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày, Yaris Cross còn là bạn đồng hành trên hành trình gắn kết cuối tuần của gia đình trẻ.

“Có những ngày vợ chồng tôi gần như chỉ gặp nhau vào buổi tối. Công việc, việc học của con, lịch sinh hoạt dày đặc khiến cả tuần trôi qua nhanh. Vì thế, cuối tuần là thời gian cả gia đình mong đợi để cùng nhau đi đâu đó, tận hưởng khoảnh khắc bên nhau”. Đó là chia sẻ của anh Minh Hoàng (34 tuổi, Hà Nội), một nhân viên kinh doanh, đồng thời là chủ nhân chiếc Toyota Yaris Cross HEV mà gia đình anh sử dụng gần năm qua.

Chiếc xe cho đa dạng nhu cầu

Mỗi sáng, anh Hoàng lái xe đưa con đến trường trước khi lên công ty. Buổi chiều, chiếc xe trở thành phương tiện đón con, mua sắm đi chợ hoặc giải quyết công việc cá nhân. “Điều tôi cần là chiếc xe gọn gàng, linh hoạt khi di chuyển trong phố nhưng vẫn đủ rộng cho gia đình. Trước đây, tôi từng nghĩ phải chọn giữa xe nhỏ dễ lái hoặc xe rộng rãi. Nhưng Yaris Cross đã cho tôi cả hai”, anh Hoàng chia sẻ.

Với kích thước phù hợp môi trường đô thị (4.310 x 1.770 x 1.655 mm), Yaris Cross dễ dàng xoay trở trong tuyến phố đông đúc hay bãi đỗ xe có diện tích hạn chế. Trong khi đó, không gian nội thất vẫn đủ rộng rãi cho gia đình nhỏ với nhiều hành lý, đồ dùng trẻ em.

Yaris Cross đồng hành mỗi ngày cùng các thành viên gia đình anh Minh Hoàng.

Chị Thu Hà, vợ anh Hoàng, cho biết yếu tố thực dụng và mục đích sử dụng linh hoạt đã thuyết phục gia đình lựa chọn mẫu xe. “Những ngày trong tuần, xe phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau, từ đưa đón con cái đi học, vợ chồng đi làm đến đi siêu thị, gặp đối tác hoặc thi thoảng đưa ông bà đi khám và cuối tuần đi chơi”, chị Thu Hà chia sẻ thêm.

Cuối tuần là để tận hưởng

Nếu trong tuần, Yaris Cross đồng hành gia đình trong nhịp sống hối hả của đô thị, thì cuối tuần là lúc chiếc xe phát huy vai trò bạn đồng hành trên hành trình trải nghiệm. Gia đình anh Hoàng có thói quen du lịch vào cuối tuần. Đó có thể là buổi dã ngoại, chuyến cắm trại cùng bạn bè hoặc đơn giản là hành trình khám phá địa điểm mới cách trung tâm thành phố vài chục km.

Đối với anh Hoàng, chiếc xe giống như không gian kết nối di động.

“Chúng tôi muốn con có thêm thời gian trải nghiệm thiên nhiên thay vì chỉ ở trong nhà hoặc tiếp xúc thiết bị điện tử. Nhờ có xe riêng, việc lên kế hoạch cho chuyến đi trở nên chủ động và dễ dàng hơn”, anh Hoàng cho biết. Theo anh, điều đáng giá không nằm ở quãng đường đi mà là khoảnh khắc gia đình cùng trò chuyện, khám phá và lưu giữ kỷ niệm.

Yaris Cross HEV và xu hướng di chuyển mới của người trẻ

Bên cạnh tính đa dụng, phiên bản Yaris Cross HEV trở thành lựa chọn được nhiều khách hàng trẻ quan tâm trong bối cảnh xu hướng di chuyển xanh được chú trọng. Là người thường xuyên di chuyển trong thành phố, anh Hoàng đánh giá cao khả năng vận hành của công nghệ hybrid.

“Xe vận hành êm ái trong điều kiện giao thông đô thị, đặc biệt khi di chuyển chậm hoặc thường xuyên dừng chờ đèn đỏ. Mức tiêu hao nhiên liệu cũng là yếu tố khiến tôi hài lòng sau thời gian sử dụng”, anh cho biết.

Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình Yaris Cross HEV của anh Hoàng là 4,03 L/100 km. Ảnh: NVCC.

Không chỉ hướng đến hiệu quả vận hành, công nghệ hybrid còn phù hợp tư duy tiêu dùng của thế hệ khách hàng trẻ - những người ngày càng quan tâm giải pháp di chuyển bền vững, thân thiện môi trường nhưng vẫn đảm bảo tính thực tiễn trong cuộc sống.

Sức hút của mẫu SUV đô thị này được thể hiện qua kết quả kinh doanh thực tế. Trong tháng 5, Yaris Cross đạt doanh số 1.430 xe, trở thành mẫu xe bán chạy bậc nhất của Toyota Việt Nam. Kết quả này cho thấy sự đồng điệu giữa giá trị mà mẫu xe mang lại với nhu cầu đa dạng của nhóm khách hàng trẻ và gia đình hiện đại: Chiếc xe linh hoạt cho đô thị, đủ tiện nghi cho cuộc sống và sẵn sàng đồng hành chuyến đi cuối tuần.

Ngoài ra, trong tháng 6, Toyota cùng hệ thống đại lý toàn quốc tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ (tương đương 33 triệu đồng với bản xăng và 37 triệu đồng cho bản HEV), cùng gói hỗ trợ lãi suất 7,49%/năm trong 6 tháng đầu cho 2 phiên bản.