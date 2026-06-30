Yadea triển khai loạt chính sách hỗ trợ người dùng ở Hà Nội và TP.HCM

Từ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày đến một lựa chọn gắn với lối sống xanh, xe máy điện đang dần xuất hiện nhiều hơn trên đường phố Việt Nam.

Tuy nhiên, dù nhận được nhiều sự quan tâm, việc chuyển đổi từ xe máy xăng sang điện vẫn tồn tại không ít rào cản. Với nhiều người dùng, chi phí đầu tư ban đầu, việc xử lý xe cũ hay tâm lý quen phương tiện truyền thống là những yếu tố khiến họ còn cân nhắc trước khi đưa ra quyết định.

Cùng với những thay đổi trong định hướng phát triển giao thông đô thị, nhu cầu chuyển đổi sang xe điện đang ngày càng được quan tâm. Đặc biệt, việc Hà Nội triển khai lộ trình vùng phát thải thấp (LEZ) và từng bước hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại một số khu vực trung tâm từ năm 2026 (giai đoạn đầu bắt đầu từ ngày 1/7) đang khiến nhiều người dùng chủ động tìm hiểu các giải pháp thay thế phù hợp hơn cho nhu cầu di chuyển lâu dài.

Nhiều người dùng tìm đến xe điện cho giải pháp di chuyển lâu dài.

Nhằm đồng hành xu hướng chuyển đổi sang các phương tiện giao thông xanh tại Việt Nam, Yadea chính thức triển khai chương trình “Đổi xe xăng sang xe điện” tại Hà Nội và TP.HCM từ nay đến hết 31/7. Qua đó, người dùng có cơ hội tiếp cận các dòng xe máy điện thông minh Yadea với chi phí sở hữu tối ưu hơn nhờ chính sách ưu đãi chuyển đổi xanh cùng những hỗ trợ thiết thực.

Người dùng chỉ cần mang phương tiện hiện tại đến cửa hàng Yadea gần nhất để được kiểm tra và thẩm định giá. Toàn bộ quá trình đánh giá được thực hiện minh bạch trong 10-15 phút. Sau khi hoàn tất thủ tục, người dùng có thể lựa chọn mẫu xe máy điện Yadea phù hợp và nhận ngay nhiều ưu đãi hấp dẫn cùng quyền lợi thiết thực: Voucher ưu đãi chuyển đổi xanh đến 10% giá trị xe mới, hỗ trợ trả góp 0%, bảo dưỡng miễn phí theo chính sách Yadea, thu mua xe cũ với mức định giá cạnh tranh.

Mẫu xe Giá niêm yết Giá khuyến mãi Yadea Osta-P 33,99 triệu đồng 32,29 triệu đồng Yadea Osta-H+ 28,99 triệu đồng 27,54 triệu đồng Yadea Velax H+ 38,99 triệu đồng 37,04 triệu đồng Yadea Velax 31,49 triệu đồng 29,91 triệu đồng Yadea Voltguard U80 38,99 triệu đồng 37,04 triệu đồng Yadea Voltguard P-L 29,49 triệu đồng 28,01 triệu đồng Yadea Voltguard U50 38,99 triệu đồng 37,04 triệu đồng Yadea Oris-H 27,49 triệu đồng 26,11 triệu đồng Yadea Oris 22,99 triệu đồng 21,84 triệu đồng Yadea Orla-P 21,69 triệu đồng 19,52 triệu đồng

Theo đại diện Yadea, việc mở rộng phạm vi áp dụng nhằm tạo điều kiện để nhiều người dùng tiếp cận xe điện dễ dàng hơn. Ngay cả khách hàng không mang xe cũ đến đổi vẫn có thể hưởng các chính sách ưu đãi khi mua xe trong thời gian diễn ra chương trình. Ngoài hình thức mua trực tiếp, chương trình cũng được triển khai trên TikTok Shop Yadea Việt Nam.

Chương trình “Đổi xe xăng sang xe điện” khởi động tại Hà Nội và TP.HCM.

Ông Liu Jia, Tổng giám đốc Yadea Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin quá trình điện hóa giao thông không còn là câu chuyện của tương lai, mà đang diễn ra từng ngày. Để thúc đẩy quá trình đó, điều quan trọng là giúp xe điện trở thành lựa chọn dễ tiếp cận hơn cho mọi người dùng. Với chương trình ‘Đổi xe xăng sang xe điện’, Yadea mong muốn tạo thêm động lực cho hành trình xanh hoá di chuyển tại Việt Nam. Mỗi chuyển đổi hôm nay đều góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho môi trường sống và diện mạo giao thông đô thị trong tương lai”.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các chương trình hỗ trợ chuyển đổi cho thấy thị trường xe điện đang bước sang giai đoạn phát triển mới. Trong đó, doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh về sản phẩm, mà còn bằng những giải pháp giúp người dùng giảm bớt chi phí và rủi ro khi thay đổi phương tiện.

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