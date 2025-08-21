Cơ hội để người dân Hà Nội chuyển đổi xe máy điện

Cam kết đồng hành cùng Chính phủ trong lộ trình “xanh hóa” giao thông đô thị, Yadea triển khai chương trình “Đổi xăng lấy điện - cùng Yadea kiến tạo tương lai”.

Trong khuôn khổ chương trình, Yadea triển khai sự kiện tại Hà Nội nhằm mang đến giải pháp thiết thực và chính sách ưu đãi hấp dẫn, qua đó hỗ trợ người dân thuận lợi chuyển đổi phương tiện xanh.

Làn sóng chuyển đổi xe máy điện tăng nhiệt

Hướng đến giảm phát thải và xây dựng giao thông đô thị theo hướng bền vững, tại Hà Nội, lộ trình cấm xe máy xăng dầu trong khu vực Vành đai 1 bắt đầu từ tháng 7/2026, sau đó mở rộng ra Vành đai 2 vào năm 2028 và Vành đai 3 vào năm 2030. Tương tự, TP.HCM cũng công bố kế hoạch chuyển đổi số lượng lớn xe máy xăng sang xe máy điện, bắt đầu từ 400.000 xe máy của tài xế công nghệ, sau đó dự kiến mở rộng cho hơn 8 triệu xe máy cá nhân toàn thành phố.

Sự kiện “Đổi xăng lấy điện” đem đến cho khách hàng cơ hội chuyển đổi xanh, sở hữu xe điện Yadea với chi phí tối ưu.

Trước quyết sách mang tính chiến lược của Chính phủ, làn sóng quan tâm của người dân với xe điện gia tăng nhanh chóng. Là thương hiệu xe điện thông minh hàng đầu thế giới về doanh số bán hàng trong 8 năm liên tiếp, Yadea thể hiện sự nhạy bén và trách nhiệm tiên phong bằng chuỗi hành động kịp thời. Minh chứng là sự kiện “Đổi xăng lấy điện - cùng Yadea kiến tạo tương lai” được tổ chức tại công viên Thống Nhất (Hà Nội) trong 2 ngày 16/8 và 17/8. Sự kiện thu hút hàng nghìn người tham gia, cho thấy sức hút của xu thế chuyển đổi phương tiện xanh và sự hưởng ứng của cộng đồng đối với giải pháp thiết thực từ Yadea.

Người dân thủ đô hoà nhịp “xanh hoá” giao thông

Xuyên suốt hai ngày, khu vực thẩm định tại sự kiện ghi nhận lượng lớn khách tham gia, đông đảo người dân mang xe máy xăng và xe máy điện cũ đến đổi. Đồng thời, đội ngũ nhân viên cũng hỗ trợ định giá, tư vấn phương án đổi xe nhanh chóng và phù hợp nhu cầu người dùng.

“Quy trình không phức tạp như tôi nghĩ. Việc định giá và thủ tục chỉ mất khoảng 1 giờ để hoàn tất. Tư vấn viên cũng nhiệt tình hướng dẫn mình phương án vừa với ngân sách và hợp nhu cầu di chuyển”, anh Minh Quân (40 tuổi, phường Hai Bà Trưng) chia sẻ.

Sự kiện thu hút lượng lớn khách hàng tham dự và quan tâm đến việc đổi xe xăng lên đời xe điện.

Một trong những điều tạo sức hút cho sự kiện là loạt ưu đãi hấp dẫn từ Yadea. Không chỉ thấu hiểu băn khoăn về việc xử lý phương tiện cũ khi thu mua lại xe xăng với mức giá ưu đãi, Yadea còn tặng thêm 1 triệu đồng nhằm trực tiếp giải quyết nỗi lo và tạo động lực cho người dân để tự tin chuyển đổi. Hơn thế, hãng cũng san sẻ áp lực tài chính bằng cách áp dụng mức trợ giá hấp dẫn lên đến 9 triệu đồng, đồng thời miễn lệ phí trước bạ cho khách hàng có hộ khẩu Hà Nội.

Cũng tại sự kiện, Yadea tăng thêm bất ngờ cho khách hàng mua xe mới với chương trình rút thăm may mắn cùng 100% cơ hội trúng thưởng. Trong đó, giá trị giải thưởng cao nhất lên đến 5 triệu đồng.

Khách hàng mua xe máy điện Yadea mới và may mắn nhận được những phần quà hấp dẫn.

Trong lúc làm thủ tục đổi chiếc xe xăng đã gắn bó nhiều năm, anh Thanh Hùng (45 tuổi, phường Đống Đa) chia sẻ: “Nhà nước đã có chủ trương rồi thì mình thực hiện trước cho chủ động, tránh lúc nhu cầu cao, giá cả lại tăng. Tôi khá bất ngờ bởi chính sách định giá thu mua lại xe của Yadea và quyết định xuống tiền sau khi tính toán thêm khoản trợ giá hay ưu đãi kèm theo”.

Anh cũng bày tỏ sự hào hứng và ủng hộ phương án “xanh hoá” giao thông của Chính phủ. Theo anh, đây là giải pháp thúc đẩy việc sử dụng phương tiện năng lượng sạch và phát triển đất nước theo hướng bền vững.

Đông đảo người dân quan tâm đến với sự kiện để trải nghiệm xe Yadea và tìm hiểu thêm về các ưu đãi.

Các gian hàng trưng bày xe và khu vực lái thử cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khách tham quan. Toàn bộ dải sản phẩm của Yadea từ những mẫu xe được ưa chuộng như Yadea Velax, Yadea Ossy, Yadea Oris, Yadea Volguard, Yadea Orla đến mẫu xe vừa ra mắt Yadea Vekoo đều xuất hiện tại sự kiện. Người tham gia lái thử không chỉ có cơ hội trực tiếp trải nghiệm công nghệ và hiệu suất vượt trội của xe máy điện Yadea, mà còn nhận được phần quà hấp dẫn.

Khách hàng hào hứng lái thử các mẫu xe máy điện thông minh Yadea.

Thành công của sự kiện “Đổi xăng lấy điện - cùng Yadea kiến tạo tương lai” không chỉ cho thấy sức hút từ chính sách ưu đãi của Yadea, mà còn khẳng định sự sẵn sàng của người dân trong việc chung tay xây dựng một tương lai giao thông bền vững. Bằng hành động thiết thực, Yadea củng cố vị thế tiên phong đồng hành cùng Chính phủ và người tiêu dùng Việt Nam trên hành trình chuyển đổi xanh.

Sự kiện “Đổi xăng lấy điện - cùng Yadea kiến tạo tương lai” diễn ra đồng thời tại Nha Trang và tiếp tục dừng chân tại TP Huế vào ngày 23/8 và 24/8 tại công viên Thương Bạc (664 Trần Hưng Đạo). Thông tin chi tiết về sự kiện và chương trình ưu đãi của Yadea được đăng tải tại website Yadea Việt Nam.