Ý tưởng thiên tài của Enrique giúp Dembele thăng hoa

HLV Jean-Louis Gasset của Montpellier phân tích hôm 5/4: "Các đội bóng ở châu Âu có lý do để lo lắng vì Dembele trông như một cỗ máy chiến đấu. HLV và cầu thủ đã có những cuộc thảo luận tuyệt vời. Thật đáng kinh ngạc, Dembele chơi ở vị trí 'số 9' là một ý tưởng xuất sắc. Tất cả đều nhờ vào HLV. PSG hiện tại có vẻ bất khả chiến bại. Họ đang vượt trội hơn tất cả".

Mùa giải này, Dembele ghi 32 bàn sau 39 trận trên mọi đấu trường. Thay vì chơi ở cánh, tiền đạo người Pháp được HLV Enrique kéo vào trung lộ và tạo dấu ấn đậm nét. Những điều chỉnh chiến thuật của cựu HLV Barcelona phát huy tác dụng, giúp PSG giành chức vô địch Ligue 1 mùa 2024/25 sớm 6 vòng đấu.

Sự kết hợp giữa Dembele và hậu vệ phải Achraf Hakimi đóng vai trò quan trọng tại PSG. Hakimi thường xuyên dâng cao, chơi như một tiền vệ và tích cực tạt bóng hoặc căng ngang cho đồng đội. Dembele chính là người hưởng lợi. Thay vì dạt cánh và khuấy đảo hàng thủ đối phương, cựu sao Barca giờ có trách nhiệm đón những đường tạt của Hakimi và chuyển hóa thành bàn thắng.

Theo SkillCorner, số lần Dembele di chuyển để đón những quả tạt tăng gấp đôi so với mùa trước. Trong mùa 2023/24, Dembele chỉ nhận 1 đường căng ngang hay tạt bóng sau 10 pha di chuyển. Hiện tại, con số này giảm phân nửa.

Từ vị thế kẻ ngoài lề, chân sút người Pháp bất ngờ bứt lên trong cuộc đua Quả bóng vàng năm nay. Dembele thực sự nghiêm túc ở mùa giải này và nhận sự hỗ trợ tối đa từ đồng đội.

Hiện tại, Kylian Mbappe vẫn là ứng viên nặng ký theo đánh giá từ giới chuyên môn. Song, như những gương mặt khác bao gồm Raphinha hay Lamine Yamal, Mbappe chỉ có thể đánh bại Dembele một cách thuyết phục nếu Real Madrid vô địch Champions League.

Dembele và đồng đội sẽ tiếp tục hành trình tại tứ kết Champions League với cuộc đối đầu Aston Villa vào các ngày 10 và 16/4.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn sách "“Eight World Cups: My Journey through the Beauty and Dark Side of Soccer”xuất bản vào tháng 5/2014 của nhà báo George Vecsey, người giữ chuyên mục thể thao của New York Times trong nhiều năm. Cuốn sách sẽ ghi lại những ký ức không thể nào quên của các kỳ World Cup từ 1982 đến 2010.