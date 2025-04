Vinicius làm dấy lên cuộc tranh luận tại Real Madrid

Trong trận thua 1-2 trước Valencia thuộc vòng 30 La Liga hôm 5/4, Vinicius Junior không thể đánh bại thủ môn Mamardashvili trên chấm 11 mét. Việc tiền đạo người Brazil đá hỏng penalty lần thứ hai liên tiếp đã làm dấy lên một cuộc tranh luận nóng bỏng về việc ai mới người đáng tin cậy nhất để thực hiện các quả phạt đền.

Câu chuyện này không còn xa lạ với các Madridista. Hồi mùa giải trước, Vinicius là người duy nhất thực hiện thành công tất cả quả penalty mà Real Madrid được hưởng, khi anh chuyển hóa trọn vẹn 4 cú sút trong các trận đấu chính thức.

Tuy nhiên, từ sau cú đá hỏng trong trận gặp Atletico Madrid tại Metropolitano ở lượt về vòng 1/8 Champions League mùa 2024/25, Vinicius lại tiếp tục gây thất vọng khi không thể vượt qua Mamardashvili của Valencia.

Trong khi đó, Kylian Mbappe, chân sút được kỳ vọng sẽ là “người đá chính” sau khi gia nhập Real Madrid, đang đứng ngoài cuộc tranh luận. Được biết đến là chuyên gia đá penalty với thành tích hoàn hảo tại World Cup 2022, Mbappe được cho là sẽ trở thành người đá penalty của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Nhưng Vinicius Jr mới là người được HLV Carlo Ancelotti tin tưởng.

Chiến lược gia người Italy có lý do của mình. Ông không muốn tạo ra xung đột trong nội bộ đội bóng. Chưa kể, Mbappe cũng không phải tiền đạo có khả năng chuyển hoá cơ hội tốt nhất trên chấm 11 mét trong màu áo Real Madrid mùa 2024/25, sau khi đã thất bại ở các trận gặp Liverpool và Athletic Bilbao tại Champions League và La Liga.

Tính đến mùa giải này, Real Madrid thực hiện 15 quả penalty nhưng bỏ lỡ đến 5 lần. Ngoài những cú đá hỏng của Vinicius và Mbappe, Bellingham cũng có một lần không thành công tại Mestalla.

Tỷ lệ sút hỏng penalty lên đến 33% là con số đáng báo động, buộc đội bóng của Ancelotti phải xem xét lại vấn đề này một cách nghiêm túc.

Mùa giải trước, Real Madrid thể hiện bản lĩnh tuyệt vời khi ghi 6 trong tổng số 10 quả penalty, đồng thời giành chiến thắng thuyết phục trong các loạt sút luân lưu tại Champions League. Tuy nhiên, tình hình hiện tại lại hoàn toàn trái ngược, khi họ đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện các quả đá phạt đền.

Đặc biệt, trong bối cảnh các trận đấu quan trọng đang đến gần, Real Madrid cần một sự chắc chắn trên chấm 11 mét. Sự chờ đợi về việc ai sẽ là người cầm trịch các cú đá penalty tiếp theo có lẽ đang đến hồi kết, và tất cả đều dồn sự chú ý vào Kylian Mbappe, người được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tìm lại sự ổn định ở khu vực quyết định này.

