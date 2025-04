Xưởng đúc tiền Hàn Quốc làm ‘Huy chương Faker’

Tuyển thủ eSports được vinh danh bằng cách đúc huy chương kỷ niệm, sánh ngang hàng với BTS hay Son Heung-min.

Huy chương kỷ niệm của Faker. Ảnh: Korea Mint.

Tổng công ty Đúc tiền và In ấn bảo mật Hàn Quốc phát hành “Huy chương kỷ niệm” để mừng sinh nhật Lee Sang-hyeok (Faker). Tuyển thủ là ngôi sao hàng đầu của ngành công nghiệp eSports nước này. Hiện anh thi đấu cho đội Liên Minh Huyền Thoại T1, sáng lập bởi nhà mạng SKT.

Huy chương kỷ niệm sẽ được bán ra vào ngày 7/5, qua hệ thống phân phối của tổ chức thể thao điện tử. Đây cũng là sinh nhật của Faker. Sản phẩm gồm hai phiên bản, cùng số lượng giới hạn. Huy chương vàng chỉ được sản xuất 507 chiếc, nặng 15,55 gram, đường kính 32 mm. Nó có giá 3,65 triệu won (66 triệu đồng).

Lựa chọn bạc rẻ hơn ở mức 365.000 won ( 254 USD ) với hơn 1.000 chiếc sẽ được phân phối. Huy chương được thiết kế với chân dung Faker ở mặt trước, ngồi trên ngai vua, biểu trưng cho vị thế số một trong ngành thể thao điện tử. Phía sau là 5 ngôi sao, tương ứng 5 chức vô địch thế giới người chơi này giành được cùng T1. Sản phẩm cũng có chữ ký cùng dòng chữ The Greatest Of All Time (Vĩ đại nhất mọi thời).

Công ty Đúc tiền và In ấn bảo mật Hàn Quốc vẫn thường xuyên sản xuất các loại huy chương kỷ niệm để cung cấp cho người hâm mộ. Năm 2022, họ bán được 10.000 sản phẩm phối hợp với nhóm nhạc thần tượng BTS, thu về số tiền kỷ lục 6 tỷ won. Son Heung-min hay Seventeen cũng được đúc huy chương.

Ngôi sao thể thao điện tử được vinh danh như một trong những “quốc bảo của Hàn Quốc”. Tuyển thủ sinh năm 1996 được xếp chung với Cầu thủ bóng đá Son Heung-min, Vận động viên trượt băng Kim Yu-na, Đạo diễn Bong Jun-ho và nhóm nhạc thần tượng BTS. Faker được biết đến với tài năng xuất chúng, kiên trì và thái độ chuyên nghiệp ít thấy trong ngành eSports.

Mức độ nổi tiếng của người chơi không thua kém các thần tượng KPop hay diễn viên thuộc làn sóng hallyu.

Ngoài 5 chức vô địch thế giới, Faker còn có 10 lần thắng giải Hàn Quốc cùng một Huy chương vàng ở Á vận hội. Anh còn là gương mặt đại diện của hàng loạt nhãn hàng công nghệ, xe, đồ ăn, game…

Trong bảng xếp hạng người nổi tiếng nhất có sức ảnh hưởng nhất Hàn Quốc 2025, Forbes đặt Faker ở vị trí thứ 6. Anh xếp trên vận động viên bóng chày Lee Jong-hoo, nhóm nhạc Seventeen, Jisoo (BlackPink) hay Cha Eun-woo.