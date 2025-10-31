Xung đột thế hệ, cạnh tranh họ tộc ở nông thôn Việt

Cuốn sách "Trưởng tộc" lấy bối cảnh là một làng quê Bắc Bộ quen thuộc, và cốt truyện về chuyện họ tộc, vốn khá điển hình ở nông thôn Việt.

Nhà xuất bản Phụ nữ mới ra mắt cuốn sách Trưởng tộc của tác giả, PGS.TS Phạm Quang Long - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hà Nội, nguyên Hiệu trưởng Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Trưởng tộc lấy bối cảnh là một làng quê Bắc Bộ quen thuộc, và cốt truyện về chuyện họ tộc, vốn khá điển hình ở nông thôn Việt. Tác giả ko cấu trúc tiểu thuyết, mà kể chuyện nhặt khoan.

Tác giả thông qua các thế hệ nhân vật mà kể lại lịch sử làng xã họ tộc, từ lúc lập ấp dựng tề, trải qua 2 cuộc chiến chống Pháp chống Mỹ, đến thời hiện đại.

Cuốn sách Trưởng tộc. Ảnh: Nhà xuất bản Phụ nữ.

Cuốn sách cũng đề cập tới những thay đổi đang ảnh hưởng lên lề thói truyền thống. Chuyện họ Võ trong sách, độc giả có thể gặp ở bất cứ làng quê nào: sự xung đột thế hệ mới cũ giữa những người ông người bà mong muốn giữ đất lề quê thói với lớp con cháu chỉ mong làm giàu thật nhanh; khát vọng và sự cạnh tranh để chiếm thế thượng phong của từng họ tộc trong làng; những tiêu cực và phức tạp trong quản lý cấp địa phương; sự suy thoái xuống cấp đạo đức làng xã...

Trưởng tộc kể chuyện làng chuyện họ, cũng là kể chuyện người, chuyện xã hội, chuyện nông thôn Việt, như ngầm cảnh tỉnh về “làng quê đang biến mất”.

Tác phẩm có nhiều trang viết, hình ảnh khiến độc giả Việt ai cũng ít nhiều đồng cảm: những nếp nhà quê kiểng, nết ăn nết ở người làng quê Bắc bộ chân chất mà khôn ngoan đến điều; vẻ đẹp cổ kính rêu phong của cảnh làng và cả thú ẩm thực đậm đà mà tinh tế...