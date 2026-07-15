Xuất khẩu của Trung Quốc lập kỷ lục

Hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 6 bứt phá mạnh mẽ nhờ làn sóng gom chip phục vụ phát triển AI và xe điện, bù đắp cho sự suy yếu của nhu cầu tiêu dùng nội địa.

Quang cảnh cảng Dương Sơn ở ngoại ô Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: Reuters.

Hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng vọt trong tháng 6 nhờ làn sóng đơn đặt hàng chip bán dẫn phục vụ "cơn sốt" AI toàn cầu và làn sóng xuất khẩu ôtô, theo Reuters.

Thực tế này càng thể hiện rõ sự phụ thuộc của các nhà sản xuất Trung Quốc vào người mua nước ngoài trong bối cảnh giới hoạch định chính sách của nước này vẫn đang tìm lời giải cho bài toán kích cầu nội địa.

Kết quả thương mại vượt kỳ vọng này giúp Trung Quốc duy trì lộ trình đạt mức thặng dư thương mại trên 1.000 tỷ USD năm thứ hai liên tiếp. Các nhà máy tại nước này vẫn giữ vững nhịp độ bán hàng bất chấp đà tăng trưởng chậm lại ở các nền kinh tế lớn và những cọ xát thương mại gay gắt với Mỹ.

Số liệu hải quan công bố ngày 14/7 chỉ ra kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc tính theo đồng USD đã tăng tới 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng trưởng theo tháng tốt nhất trong vòng 4 tháng qua, vượt xa mức tăng 19% của tháng 5 và dự báo 18% từ các nhà kinh tế. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu cũng nhảy vọt 36%, chạm mốc cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Ông Xu Tianchen - chuyên gia kinh tế cấp cao tại tổ chức tư vấn Economist Intelligence Unit (EIU) ở Bắc Kinh - cho rằng động lực xuất khẩu của Trung Quốc chủ yếu được thúc đẩy bởi AI.

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ ra lực cản lớn từ thị trường nội địa: “Nhu cầu trong nước vẫn là một gánh nặng. Doanh số bán lẻ gần như đi ngang và đầu tư tài sản cố định thậm chí ghi nhận mức âm trong tháng trước“.

Bất chấp các rào cản, sản lượng ôtô xuất khẩu hàng tháng của Trung Quốc đã lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu chiếc trong tháng 6.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc trong tháng 6 đã chạm mốc 125,6 tỷ USD , tăng mạnh so với mức 105,4 tỷ USD của tháng liền trước, đưa tổng thặng dư từ đầu năm lên mức 575,98 tỷ USD .

Cán cân thương mại giữa Trung Quốc và thế giới trong thời gian gần đây. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài nhiều năm vẫn chưa có lối thoát, đè nặng lên sức mua nội địa, các nhà sản xuất Trung Quốc dường như không có lựa chọn nào tốt hơn ngoài việc tìm đường xuất khẩu.

Báo cáo gần đây của công ty tư vấn Gavekal Dragonomics chỉ ra tỷ lệ xuất khẩu hàng năm trên tổng doanh số ngành chế tạo của Trung Quốc đã chạm mức 24% trong 4 tháng đầu năm nay. Đây là ngưỡng cao nhất kể từ khi quốc gia này gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2001. Để so sánh, tỷ lệ này chỉ ở mức 18% vào năm 2019 và tăng lên 22% vào năm ngoái.

Với kim ngạch nhập khẩu tăng vọt 36%, giới phân tích cho rằng không nên đánh giá sai lệch về sức mua nội địa dựa trên con số nhập khẩu này. Ông Julian Evans-Pritchard, Trưởng bộ phận kinh tế Trung Quốc tại Capital Economics, cho rằng giá linh kiện bán dẫn tăng vọt là yếu tố then chốt đẩy giá trị nhập khẩu của Trung Quốc lên cao, chứ không phải do nhu cầu tiêu dùng nội địa đang bùng nổ.

Minh chứng là kim ngạch nhập khẩu của nước này từ các "thủ phủ" bán dẫn lớn như Hàn Quốc đã tăng tới 85% và từ Đài Loan (Trung Quốc) tăng 41% trong tháng qua.

Sức mua nội địa yếu được dự báo kéo giảm tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc xuống mức 4,5% trong quý II, giảm so với mức 5% của quý I.