Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xuất hiện voi rừng gần khu dân cư ở Nghệ An

  • Thứ bảy, 9/8/2025 20:09 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Một con voi rừng bất ngờ xuất hiện gần khu dân cư và phá hoa màu của người dân ở bản Manh, xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh con voi từ rừng ra ăn cây cối và hoa màu của người dân. Mặc dù không có hành vi quấy phá hay tấn công con người, con voi đã làm hư hại một số diện tích hoa màu trước khi quay lại rừng.

Sự việc xảy ra tại khu vực bản Manh, xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An khiến người dân lo ngại hoa màu bị phá.

Muong Chong, Hanh vi quay pha, Tran Duc Dung, Ruong mia, Voi anh 1

Hình ảnh con voi rừng xuất hiện ở bản Manh, xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Cắt từ clip.

Ông Trần Đức Dũng, Phó Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, cho biết cá thể voi này là con duy nhất còn lại trong khu vực, là voi cái, sống đơn độc ở vùng rừng phòng hộ và đã khá cao tuổi. Con voi này từng nhiều lần đi qua rẫy ngô, ruộng mía, vườn cây ăn quả của người dân để kiếm ăn.

"Thi thoảng, nó rời rừng ra kiếm ăn gần khu dân cư, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Mỗi lần xuất hiện, nó thường lưu lại vài giờ, thậm chí qua đêm, trước khi quay về rừng", ông Dũng cho hay.

Để hạn chế nguy cơ xung đột giữa voi và người, lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương đã triển khai biện pháp xua đuổi an toàn, đồng thời tuyên truyền cho người dân nhận biết dấu vết, tránh tiếp xúc và bảo vệ hoa màu.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/xuat-hien-voi-rung-gan-khu-dan-cu-o-nghe-an-post1767872.tpo

Thu Hiền/Tiền Phong

Mường Chọng Hành vi quấy phá Trần Đức Dũng Ruộng mía Voi Nghệ An Mường Chọng Hành vi quấy phá Trần Đức Dũng Ruộng mía Voi

  • Nghệ An

    Nghệ An
    • Diện tích: 16.493,7 km²
    • Dân số: 2.978.700
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 3 thị xã, 17 huyện
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 238
    • Biển số xe: 37

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý