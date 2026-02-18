Xuất hiện đợt triều cường ở ven biển phía Đông Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 18/2 đến ngày 19/2, ven biển các tỉnh, TP.HCM đến Cà Mau xuất hiện đợt triều cường với mức nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu là 4-4,05 m.

Thời gian xuất hiện đỉnh triều 15-18h và 2-4h, vùng chịu ảnh hưởng thuộc khu vực trũng thấp và vùng ngoài đê bao.

Dự báo trong 24-72h tới, đỉnh triều tại khu vực ven biển phía Đông Nam Bộ có xu hướng ít thay đổi. Mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu ở mức 4-4,05 m.

Triều cường kết hợp với nước dâng do gió có thể gây ngập úng ở khu vực trũng thấp, ven sông vào thời gian chiều tối 18/2 và sáng sớm ngày 19/2.

Các chuyên gia về hải văn lưu ý, triều cường cao sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông phía Đông Nam Bộ. Ngoài ra, triều cường cao trong giai đoạn này còn làm gia tăng xâm nhập mặn trong nội đồng.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do triều cường lớn gây ngập úng trong thời gian tới, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng, triển khai việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh.

Lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven biển, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản; thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch; phòng, chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại; thông báo cho chủ phương tiện vận tải thủy về ngập úng để chủ động biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình.