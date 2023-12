Xuất bản phải là ngành góp phần tạo nên sức mạnh mềm quốc gia

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm nói xuất bản phải xác định mục tiêu là ngành góp phần tạo nên sức mạnh mềm của quốc gia, góp phần bảo tồn tri thức, lan tỏa văn hóa.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Chiều 14/12, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Báo cáo hoạt động xuất bản và công tác chủ quản năm 2023, ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) - nhận định năm 2023 là một năm đầy khó khăn và thách thức, song toàn ngành đã nỗ lực để đạt được một số kết quả quan trọng.

Sách nói tiếp tục tăng trưởng

Năm 2023, toàn ngành xuất bản có doanh thu ước đạt 99.700 tỷ đồng , tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 3.378 tỷ đồng , số xuất bản phẩm in là 33.000 xuất bản phẩm với 450 triệu bản.

Trong bức tranh xuất bản chung, sách nói vẫn giữ đà tăng trưởng. Quy mô doanh thu thị trường sách nói trong năm 2023 đạt 80 tỷ đồng ; số lượt nghe sách nói trong năm 2023 đạt 40 triệu lượt (tăng 25% so với năm 2022).

Năm 2023, sách điện tử đạt 4.600 đầu sách, tăng 31,4%. Tỷ lệ nhà xuất bản đăng ký hoạt động xuất bản phẩm điện tử đạt 40,3% (vượt 20% so với kế hoạch).

Hoạt động xuất bản sách điện tử cũng tăng trưởng. Số tên sách điện tử xuất bản trong năm đạt 4.600 đầu sách, tăng 31,4%, đưa tỷ lệ sách điện tử/sách đạt 15,3% trên tổng số xuất bản phẩm (vượt chỉ tiêu năm 12%).

Đặc biệt, nhờ chủ trương, chính sách đúng đắn, cùng xu thế chuyển đổi số chung, các nhà xuất bản ngày càng tham gia xuất bản điện tử nhiều hơn. Tỷ lệ nhà xuất bản đăng ký hoạt động xuất bản phẩm điện tử đạt 40,3% (vượt 20% so với kế hoạch).

Ngành xuất bản đã thí điểm ứng dụng AI vào hoạt động xuất bản, triển khai ChatGPT hỗ trợ cho công tác biên tập tại một số đơn vị xuất bản.

Cục Xuất bản đã tham gia xây dựng cổng thông tin và thực hiện tập huấn, hướng dẫn các nhà xuất bản sử dụng hệ thống báo cáo trực tuyến để nhằm xây dựng hệ thống mạng kết nối các nhà xuất bản, có tích hợp chức năng báo cáo.

Ngành xuất bản đã xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định về việc giao và phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ triển khai chương trình Tủ sách nói "Tinh hoa văn hóa Việt Nam".

Văn hóa đọc là hoạt động được đẩy mạnh trong năm qua. Thực hiện chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã xây dựng cổng thông tin kết nối giữa các nhà xuất bản và các cơ quan báo chí, giúp lan tỏa sách hay, tri thức nền tảng tới bạn đọc.

Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) - báo cáo hoạt động tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành xuất bản vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định, như sách có giá trị và có sức lan tỏa còn ít. Sách chính trị, khoa học công nghệ; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số ở các nhà xuất bản tuy có chuyển biến nhưng còn chậm.

Những biến động của thị trường thế giới như giá nguyên liệu đầu vào cao, hạn chế của thị trường xuất khẩu tác động lớn đến các doanh nghiệp in; chuỗi cung ứng logistics bị đứt gãy trước đây do ảnh hưởng của đại dịch, chi phí vận chuyển tăng quá cao so với trước dịch tác động đến việc sản xuất và lưu thông hàng hóa trong đó có sách...

Đẩy mạnh hoạt động trong năm 2024

Tại hội nghị, đại diện Cục Xuất bản, In và Phát hành cũng đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động trong năm tới để phát triển ngành.

Một số kế hoạch công tác trọng tâm được nêu ra như thực hiện nghiêm quy định của Luật Xuất bản và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với công tác quản lý nhà nước về xuất bản; tập trung chuẩn bị Hồ sơ trình sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản.

Ngành xuất bản phải đặt mục tiêu quyết tâm đây là ngành sẽ góp phần tạo nên sức mạnh mềm của quốc gia, góp phần bảo tồn tri thức, văn hóa, lan tỏa văn hóa, tinh hoa Việt Nam. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm

Cục Xuất bản, In và Phát hành cũng nghiên cứu, đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các nhà xuất bản trong trường hợp phát sinh những vấn đề mới trong năm 2024 bên cạnh những giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động xuất bản theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Một nhiệm vụ trọng tâm mà ngành xuất bản sẽ thực hiện trong năm tới là nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng số của lĩnh vực xuất bản, in và phát hành theo hướng hiện đại, đáp ứng được yêu cầu về chuyển đổi số. Xây dựng cơ sở dữ liệu của lĩnh vực xuất bản, in và phát hành đảm bảo tính khả thi, dễ dàng sử dụng với quy trình, cách thức khai thác dữ liệu. Đây là cơ sở để vừa thực hiện chuyển đổi số, và quản lý các lĩnh vực xuất bản, in và phát hành trên nền tảng số.

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Lâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - nhấn mạnh một trong những chính sách, quan điểm trong việc phát triển ngành xuất bản, phải xác định mục tiêu và đặt mục tiêu quyết tâm đây là ngành sẽ góp phần tạo nên sức mạnh mềm của quốc gia, góp phần bảo tồn tri thức, văn hóa, lan tỏa văn hóa, tinh hoa Việt Nam.