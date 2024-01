Xử phúc thẩm vụ Hà Thành chiếm đoạt 433 tỷ đồng

TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ án siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành và các bị cáo liên quan, do có kháng cáo của bị cáo, bị hại.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thế Lệ. Thời gian diễn ra phiên tòa dự kiến trong 3 ngày (24-26/1).

Vụ án này liên quan đến Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (viết tắt là PV Combank), Ngân hàng TMCP Quốc dân (viết tắt là NCB), Ngân hàng TMCP Việt Á (viết tắt là VAB) và nhiều cá nhân với số tiền bị chiếm đoạt 433 tỷ đồng . Sau phiên tòa sơ thẩm, có 13 trong 26 bị cáo kháng cáo.

Trước đó, vào tháng 3/2023, tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau đó, bị cáo Thành và 12 người kháng cáo.

"Siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành (trên cùng, áo trắng) và các bị cáo liên quan tại phiên tòa sơ thẩm.

Các bị cáo còn lại kháng cáo gồm: Nhóm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1983, Trưởng bộ phận khách hàng Phòng giao dịch Đông Đô VAB, án sơ thẩm 18 năm tù), Nguyễn Thanh Bình (SN 1984, án sơ thẩm 6 năm tù), Nguyễn Mai Phương (SN 1981, kiểm sát viên VAB, án sơ thẩm 14 năm tù); Đặng Thị Quỳnh Hương (SN 1981, Trưởng phòng khách hàng cá nhân Phòng giao dịch Đông Đô VAB, án sơ thẩm 10 năm tù).

Ngoài ra, bị cáo Đặng Thị Quỳnh Hương lĩnh 7 năm tù tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”.

Nhóm bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng” kháng cáo có Bùi Văn Tuấn (SN 1992, cực cán bộ PV Combank), Trần Thị Hoa (SN 1981, cựu Giám đốc NCB chi nhánh Hà Nội), Nguyễn Hồng Trung (SN 1983, chuyên viên cao cấp Bộ phận Quan hệ khách hàng của NCB) cùng phải nhận 5 năm tù án sơ thẩm.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Hồng Trung bị xử phạt 12 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Bị cáo Lê Thị Hiên (SN 1966, án sơ thẩm 30 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo).

Nhóm bị cáo phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” kháng cáo là Triệu Đình Hoan (SN 1979), Nguyễn Thị Là (SN 1983), Triệu Thị Hạnh (SN 1985), Nguyễn Giang Hòa (SN 1964) nhận án sơ thẩm từ 15 tháng tù cho hưởng án treo 30 tháng tù.

Trong vụ án này, Ngân hàng PV Combank, NCB giữ vai trò là bị hại, còn VAB là bị hại, đồng thời là bên liên quan cũng đồng loạt kháng cáo. Ngoài ra, các cá nhân là bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan như ông Đặng Nghĩa Toàn, ông Triệu Hùng Cường, ông Vũ Thành Luân, Triệu Thị Tuyết Trinh … và Công ty CP Đầu tư MHD Hà Nội cũng có đơn kháng cáo đến tòa phúc thẩm.

Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền làm ăn và chi tiêu, Nguyễn Thị Hà Thành tìm những người có tiền để vay hoặc rủ rê hợp tác để chứng minh tài chính rồi chiếm đoạt với mục đích cá nhân. Do không có tài sản đảm bảo, Thành nói với họ gửi tiền vào các ngân hàng do Thành chỉ định, gửi tiền tiết kiệm với hình thức đồng sở hữu như trường hợp ông Đặng Nghĩa Toàn, Triệu Hùng Cường, Triệu Thị Tuyết Trinh…

Có 17 cựu cán bộ Ngân hàng Quốc dân - NCB, Ngân hàng Việt Á - VAB và Ngân hàng PVcombank "tiếp tay" cho “siêu lừa” Hà Thành. Thành đã giả mạo chữ ký các đồng sở hữu để cầm cố, vay tiền ngân hàng. Cơ quan tố tụng xác định, Thành gây ra 26 vụ lừa đảo ngân hàng và các cá nhân.

Số tiền Thành chiếm đoạt tại VAB là 247 tỷ đồng ; NCB là 47,5 tỷ đồng ; PV Combank là 49,4 tỷ đồng và các cá nhân khác là hơn 60 tỷ đồng . Thành sử dụng chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân, trả tiền lãi, mua cổ phần. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ làm rõ được khoản tiền 10 tỷ đồng Thành mua cổ phần.

Theo tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương đồng phạm với Thành gây ra 21 vụ lừa đảo, Quản Trọng Đức thực hiện 21 vụ, Nguyễn Mai Phương thực hiện 21 vụ, Nguyễn Thanh Tùng gây ra 14 vụ…

Về trách nhiệm dân sự, tòa sơ thẩm buộc Nguyễn Thị Hà Thành phải trả lại cho NCB 47,5 tỷ đồng ; PV Combank 49,5 tỷ đồng , VAB 274 tỷ đồng và các cá nhân khác. Toàn bộ số tiền trong các sổ tiết kiệm của vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn tại 3 ngân hàng này bị giữ lại để đảm bảo thi hành án về phần trách nhiệm dân sự của Thành (khoản 122 tỷ đồng ).

Tòa tuyên tạm giao cho các ngân hàng giữ các sổ tiết kiệm cho đến khi thi hành án. Đồng thời, tòa cũng giành quyền khởi kiện cho ông Toàn với Thành bằng vụ kiện dân sự khác. Một số đồng sở hữu khác cũng có quyết định tương tự. Có 3 cá nhân là được trả lại sổ tiết kiệm do tiền gửi không liên quan đến hành vi của Thành hoặc khoản vay đã được tất toán xong.