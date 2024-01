Diễn biến mới nhất vụ hàng trăm cảnh sát phong tỏa quán bar ở TP.HCM

Sau hơn 1 ngày phong tỏa, cơ quan chức năng hoàn tất công tác kiểm tra, khám xét bar Phương Lâm ở quận Tân Phú, đưa nhiều người cùng tang vật, tài liệu liên quan về trụ sở xử lý.

Lúc 7h20 ngày 22/1, lực lượng chức năng vẫn đang túc trực tại quán bar Phương Lâm trên đường Gò Dầu (phường Tân Quý, quận Tân Phú) để đảm bảo an ninh trật tự.

Đoạn đường qua khu vực này được gỡ bỏ phong tỏa sau khi cơ quan công an hoàn tất công tác khám xét, kiểm tra vào tối 21/1. Các phương tiện lưu thông bình thường trở lại. Ghi nhận của phóng viên, quán bar đã đóng cửa, trước quán có lực lượng công an, bảo vệ dân phố túc trực.

Lực lượng chức năng túc trực trước quán bar Phương Lâm. Ảnh: Hoàng Thuận.

“Tối 21/1, lực lượng chức năng rút đi, thì đoạn đường này mới hết phong tỏa. Nhiều người được đưa lên xe chuyên dụng để đưa đi. Quán này rất đông khách vào dịp cuối tuần”, một người dân gần quán bar cho hay.

Quán bar Phương Lâm nằm ngay mặt tiền đường Gò Dầu và khá nổi tiếng, được giới trẻ ở các quận 12, Bình Tân, Tân Phú, huyện Hóc Môn… tìm đến vui chơi vào dịp cuối tuần.

Trước đó, vào khuya 20/1, hàng trăm cảnh sát thuộc Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an quận Tân Phú... ập vào kiểm tra quán bar Phương Lâm.

Lực lượng CSCĐ và xe khách được điều đến trước quán bar. Ảnh: H.T.

Thời điểm này, lực lượng chức năng ghi nhận bên trong có nhiều người vui chơi. Sau đó, cơ quan công an tạm thời phong tỏa đoạn đường trước quán bar khoảng 100 m để phục vụ công tác kiểm tra, khám xét.

Ngoài ra, lực lượng chức năng huy động nhiều ôtô đến hiện trường để đưa người và tang vật có liên quan về trụ sở để làm rõ. Đến tối 21/1, công tác kiểm tra, khám xét mới hoàn tất.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.