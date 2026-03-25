Xử phạt tài xế tàu làm rơi container xuống kênh Chợ Gạo

  • Thứ tư, 25/3/2026 18:29 (GMT+7)
Liên quan đến sự cố từ một “tàu khủng” đang lưu thông ngang tuyến kênh Chợ Gạo vướng vào dây cáp quang, dây điện, rơi container xuống dòng nước mà VOV thông tin, hôm nay (25/3), đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó giám đốc công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết qua xác minh của cơ quan công an lỗi thuộc về tài công điều khiển phương tiện này không chấp hành báo hiệu đường thủy nội địa, để tàu vướng vào dây cáp quang và sau đó vướng dây điện mắc ngang kênh Chợ Gạo (cặp theo cầu Chợ Gạo). Sự cố này đã làm rơi container trên tàu xuống dòng nước rất may không ảnh hưởng đến tính mạng con người và không ảnh hưởng đến kết cấu của cầu Chợ Gạo. Cơ quan công an đã phạt hành chính đối với tài công này 6 triệu đồng và buộc khắc phục hiện trường.

Tàu khủng vướng vào đường dây điện làm rơi container xuống dòng nước

Như tin đã đưa, vào lúc 10h30 phút sáng 13/3, một tàu tự hành mang biển kiểm soát SG-104.72, trọng tải 4.179 tấn, do thuyền trưởng Nguyễn Văn Đỗ Hoàng (SN 1978) điều khiển, đang vận chuyển hàng hóa theo hướng TP.HCM- Đồng Tháp. Khi phương tiện này lưu thông đến cây cầu Chợ Gạo (bắc ngang kênh Chợ Gạo, tại xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) thì bất ngờ vướng phần thùng container vào một sợi dây cáp và dây điện kéo ngang kênh. Sự cố này làm hai sợi dây dẫn bị đứt, một thùng hàng container rỗng trên boong bị rơi xuống kênh. Rất may thời điểm xảy ra sự cố hai dây dẫn điện không có điện nên không gây ảnh hưởng đến tính mạng con người.

Trục với container từ trên tàu bị rơi xuống dòng nước.

Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thuỷ - Phòng Cảnh sát giao thông - công an tỉnh Đồng Tháp có mặt tại hiện trường, nhanh chóng tổ chức điều tiết giao thông và phối hợp hướng dẫn đơn vị liên quan cẩu container lên bờ, bảo đảm thông luồng an toàn cho các phương tiện khác và hỗ trợ trục vớt thùng container lên bờ.

Gần đây, kênh Chợ Gạo có nhiều tàu có trọng tải hàng nghìn tấn lưu thông, nhất là các sà lan tự hành chở container qua lại. Do đó, vấn đề an toàn giao thông trên tuyến đường thủy này cần được quan tâm, các ngành chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông.

Chu Trinh/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

