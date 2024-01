Xử phạt nhiều bãi giữ xe ở Hà Nội thu giá không đúng quy định

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin về tình hình an ninh trật tự tại khu vực phụ cận quanh hồ Gươm, trong đó đáng chú ý đã xử phạt nhiều trường hợp trông giữ xe vi phạm.

Từ đêm 31/12/2023 tới rạng sáng 1/1/2024, lực lượng chức năng thuộc Công an quận Hoàn Kiếm đã lập biên bản, xử phạt 29 bãi trông giữ xe vi phạm. Trong đó, các lỗi chủ yếu là trông xe không phép, trông xe quá diện tích, vị trí so với giấy phép và thu không đúng với mức giá quy định.

Đối với cơ sở trông giữ xe không phép, mức phạt là 2,5 triệu đồng. Trong khi đó, việc trông giữ xe không đúng với giấy phép bị phạt tương ứng với diện tích sai bị chiếm dụng, mức phạt trung bình 2,5-7,5 triệu đồng.

Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra, xử lý bãi trông giữ phương tiện tại phố Hàng Bông.

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, cho biết nhiều trường hợp được ghi nhận thu giá tiền gấp nhiều lần so với quy định đã bị lực lượng mặc thường phục của Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện. Khi nhận được tin báo của lực lượng này, cảnh sát công khai cùng các đơn vị chức năng có mặt để lập biên bản, xử lý.

Mức phạt đối với hành vi này là 7,5 triệu đồng. Cùng thời điểm trên, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai các phương án đảm bảo trật tự cho điểm tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ hồ Gươm và khu phố cổ phụ cận, kết quả không xảy ra tình huống bất thường gây mất an ninh, trật tự.