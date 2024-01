Khởi tố, bắt giữ nhiều đối tượng cho vay lãi nặng

Thời gian qua, Công an Quảng Trị và công an các đơn vị địa phương trong tỉnh phát hiện, xử lý hình sự và hành chính nhiều đối tượng cho vay lãi nặng.

Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Trị đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Hữu Đảng (SN 1992, HKTT xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, vào tạm trú tại phường Đông Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị) và đối tượng Lê Văn Dũng (SN 2002, HKTT xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ năm 2021 đến 2023, Đảng và Dũng cùng đồng bọn cho bà V.T.H. (trú tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) và N.T.T. (trú tại xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) vay tổng số tiền gần 600 triệu đồng, với lãi suất từ 319% đến 913%/năm, thu lợi bất chính hơn 180 triệu đồng.

Thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng cho vay lãi nặng.

Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện lệnh khám xét nơi ở của các đối tượng trên, thu giữ 1 ôtô, 9 xe máy, 16 điện thoại di dộng và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án. Qua các chứng cứ thu thập, bước đầu cơ quan công an xác định Đảng là đối tượng cầm đầu đường dây hoạt động cho vay lãi nặng từ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, vào ngày 24/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phú Ba (SN 2003, HKTT thôn 8, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, vào tạm trú tại khu phố 6, phường 3, TP Đông Hà) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Kết quả điều tra cho thấy từ tháng 7 đến 10/2023, Trần Phú Ba đã cho nhiều người dân ở Quảng Trị vay tiền với lãi suất từ 8.000 đồng đến 41.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương 319% đến 1.521%/năm).

Thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng cho vay lãi nặng.

Liên quan tội danh này, trước đó ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đối với Hoàng Thị Ánh Ngọc (SN 1983, trú tại thôn Trúc Kinh, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) và Trần Thị Nghĩa Tình (SN 1986, trú tại thôn Trúc Lâm, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, Quảng Trị).

Kết quả đấu tranh ban đầu, từ năm 2021 đến trước thời điểm bị bắt, thấy nhu cầu vay mượn của nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực đáo hạn ngân hàng, Hoàng Thị Ánh Ngọc đã cho người khác vay tiền với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 109,5%/1 năm). Chỉ tính từ ngày 18/7/2023 đến trước thời điểm bị bắt, đối tượng này đã cho chị N.T.T. (trú tại khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, TP Đông Hà) vay số tiền 1,8 tỷ đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày để thu lợi bất chính gần 200 triệu đồng.

Tương tự, từ năm 2021 đến trước thời điểm bị bắt, Trần Thị Nghĩa Tình cũng đã cho nhiều người vay tiền với nhiều mức lãi suất khác nhau. Trong đó, có rất nhiều khoản vay với lãi suất 3.000 đồng/1triệu/ngày. Chỉ tính từ ngày 18/7 đến 1/9/2023, đối tượng này đã cho anh N.T.G. (trú tại khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, TP Đông Hà) vay số tiền 1,1 tỷ đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày để thu lợi bất chính 140 triệu đồng.

Các đối tượng liên quan trong vụ án Nguyễn Hữu Đảng và Lê Văn Dũng.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị còn nổi lên một số đối tượng cho vay lãi nặng khác. Ngày 31/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự đối với vợ chồng Trương Quang Liêm, còn gọi Liêm “trọc” (SN 1986) và Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (SN 1992, trú tại phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (xảy ra năm 2021 và 2022, vợ chồng Liêm - Nhi đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân với tổng số tiền trên 53 tỷ đồng ), đơn vị đã tiến hành khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Văn Thị Kim Nhung (SN 1989, trú tại khu phố 1, phường 2, thị xã Quảng Trị), Đặng Thị Lệ (SN 1978, trú tại khu phố 4, phường 3, thị xã Quảng Trị) và Ngô Thị Hương (SN 1974, trú tại khu phố 6, phường 5, TP Đông Hà) để điều tra về tội danh kể trên.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến năm 2022, các bị can này đã cho vợ chồng Liêm - Nhi vay gần 10 tỷ đồng , lãi suất từ 109,50%/năm đến 146%/năm, cao gấp trên 5 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.