5 học sinh bị xử phạt sau vụ xô xát tại xã Lập Thạch khiến 3 người bị thương nhẹ do mâu thuẫn cá nhân; 4 em bị cảnh cáo, một trường hợp bị phạt 3.875.000 đồng.

Công an xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 học sinh liên quan vụ xô xát xảy ra tại khu vực đường nội thị, thôn Tân Chiền. Vụ việc khiến 3 người bị thương nhẹ.

Trước đó, ngày 17/11, Công an xã Lập Thạch tiếp nhận tin báo về việc một nhóm học sinh THPT xảy ra đánh nhau tại địa điểm trên. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an tiến hành xác minh, làm rõ những người liên quan và nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Hình ảnh nhóm học sinh xô xát. Ảnh: Công an Phú Thọ.

Kết quả xác minh cho thấy, vụ xô xát bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân giữa 2 học sinh N.N.Q., trú tại xã Sông Lô và V.V.N., trú tại xã Lập Thạch.

Thay vì tìm cách trao đổi, hòa giải hoặc nhờ gia đình, nhà trường hỗ trợ giải quyết, 2 học sinh này đã rủ thêm 3 người khác đến khu vực đường nội thị thuộc thôn Tân Chiền để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, nhóm học sinh xảy ra xô xát khiến 3 người bị thương nhẹ.

Cơ quan công an xác định hành vi của những người liên quan vi phạm quy định về cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác, đồng thời gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Tuy nhiên, vụ việc chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ tài liệu xác minh, ngày 26/11, Công an xã Lập Thạch ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 học sinh về hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo quyết định xử phạt, một trường hợp bị phạt tiền 3.875.000 đồng, 4 trường hợp còn lại bị cảnh cáo.

Từ vụ việc trên, Công an xã Lập Thạch cảnh báo những mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ trong học sinh có thể nhanh chóng biến thành hành vi vi phạm pháp luật nếu không được kiềm chế và xử lý đúng cách.

Việc lôi kéo người khác tham gia giải quyết xích mích bằng bạo lực không chỉ gây thương tích, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự mà còn khiến các em phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Công an xã khuyến cáo các gia đình và nhà trường cần quan tâm sát sao hơn đến tâm lý, quan hệ bạn bè của học sinh; chủ động phát hiện những bất đồng nảy sinh để phối hợp giải quyết từ sớm.

Khi xảy ra mâu thuẫn, học sinh cần bình tĩnh, trao đổi với thầy cô, cha mẹ hoặc cơ quan chức năng, tuyệt đối không tụ tập, lôi kéo người khác để đánh nhau.