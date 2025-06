Xử lý vi phạm tại phố cà phê đường tàu ở Hà Nội

Tối 14/6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp Công an cơ sở tổ chức tuần tra, tuyên truyền, xử lý vi phạm tại khu vực đường sắt qua các phố Phùng Hưng - Trần Phú - Lê Duẩn.

Theo đó, từ đầu giờ tối, Đội CSGT đường bộ số 1 và số 2 phối hợp Công an các phường Hàng Bông, Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm), phường Điện Biên (quận Ba Đình) huy động gần 20 cán bộ, chiến sĩ triển khai kiểm tra, nhắc nhở và hướng dẫn người dân, du khách rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Tổ công tác tăng cường tuyên truyền về hành lang an toàn giao thông đường sắt, yêu cầu các hộ kinh doanh không bày bàn ghế, phục vụ khách trong phạm vi sát đường ray.

Lực lượng chức năng mời toàn bộ du khách và người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Với các trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng chức năng kiên quyết lập biên bản, yêu cầu cam kết không tái phạm để phòng ngừa nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, cho biết công tác kiểm tra, xử lý sẽ được duy trì thường xuyên vào trước các khung giờ tàu chạy, đặc biệt trong mùa du lịch cao điểm nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Từ ngày 15/5 đến 14/6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý 70 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt với tổng số tiền phạt hơn 56 triệu đồng. Một số hành vi nguy hiểm bao gồm dừng đỗ xe trong phạm vi đường ngang, vượt rào chắn, gây hư hỏng thiết bị bảo đảm an toàn.

Các hàng quán được yêu cầu không bày bán trong phạm vi hành lang an toàn đường sắt.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân và du khách không tụ tập, chụp ảnh, uống cà phê sát đường ray; không kinh doanh trong phạm vi hành lang an toàn. Việc xử lý sẽ được thực hiện nghiêm túc, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, an toàn.