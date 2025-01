Xử lý thiếu niên 16 tuổi tự ý điều chỉnh đèn tín hiệu ở TP.HCM

Lực lượng CSGT phát hiện có người tự ý điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông ở TP.HCM. Khi vào cuộc, công an đã xác định và đưa người này về làm việc.

Gần đây, tại nhiều chốt giao lộ ở TP.HCM, đèn tín hiệu giao thông bỗng nhiên "nhảy múa". Ảnh: Cắt từ clip.

Ngày 20/1, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT, Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan củng cố xử lý đối với P.V.H. (16 tuổi, quê An Giang) về hành vi tự ý điều khiển đèn tín hiệu giao thông.

Trước đó, tối 16/1, tổ công tác của Đội CSGT Phú Lâm khi làm nhiệm vụ phát hiện hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Kinh Dương Vương - Tên Lửa, phường An Lạc A, quận Bình Tân không hoạt động. Lực lượng CSGT đã phối hợp cùng các cơ quan liên quan khắc phục sự cố.

Ngay sau khi nắm thông tin này, Ban chỉ huy Phòng CSGT chỉ đạo Đội CSGT Phú Lâm phối hợp với công an địa phương tìm hiểu sự việc.

Cơ quan chức năng xác định, 23h09 tối 16/1 có một người can thiệp, điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại khu vực trên.

Sáng 18/1, công an đã phát hiện một thiếu niên có nhân dạng như camera ghi lại sự việc điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Lúc này, thiếu niên đang ngồi trên vỉa hè tại địa bàn quận 6 nên cơ quan công an đưa về làm việc.

Thiếu niên khai tên là P.V.H. và thừa nhận đã tự ý điều khiển đèn tín hiệu giao thông tối 16/1. Qua kiểm tra nhanh, H. âm tính với ma tuý.

Được biết, gần đây, tại một số giao lộ ở TP.HCM xảy ra tình trạng tín hiệu đèn giao thông “nhảy múa”. Trong một số vụ việc, người dân đã phát hiện, ghi nhận bằng clip về những người không có nhiệm vụ nhưng tự ý điều khiển tín hiệu đèn.

Công an TP.HCM cho rằng những clip chia sẻ trên mạng xã hội gây tranh cãi, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện Nghị định 168 tăng nặng mức phạt với hành vi không chấp hành đèn tín hiệu khi tham gia giao thông. Do đó, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi kể trên.

