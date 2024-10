Xử lý 'không ngoại lệ', loại bỏ thói quen uống rượu bia rồi lái xe

Thời gian qua, lực lượng CSGT toàn quốc đã ra quân thực hiện việc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các địa phương với tinh thần "không vùng cấm, không ngoại lệ". Qua đó, 3 tiêu chí về số vụ tai nạn giao thông, số người tử vong và số người bị thương đã giảm rõ rệt, nhất là các vụ tai nạn có liên quan đến rượu bia.

Ghi nhận thực tế, tại các ca xử lý vi phạm về nồng độ cồn của lực lượng CSGT Thủ đô, số người vi phạm và mức độ vi phạm đã giảm rõ rệt. Đặc biệt, trong nhiều ca không phát hiện tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, ý thức chấp hành của người dân đã tốt dần lên, không còn nhiều tình trạng tài xế lái ô tô sau khi uống rượu bia.

"Đối với các trường hợp là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang giảm hẳn việc uống rượu bia trong ngày làm việc”, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết.

Theo thống kê của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tính riêng 8 tháng đầu năm 2024 (từ ngày 15/12/2023 đến 14/8/2024), toàn quốc xảy ra 16.043 vụ tai nạn giao thông, làm tử vong 7.077 người, bị thương 12.248 người. So với 8 tháng đầu năm 2023, giảm 836 người tử vong (-10,56%). Riêng tại Hà Nội, từ ngày 15/12/2023 đến 29/9/2024, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 59.423 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tước 21.930 giấy phép lái xe, tạm giữ 59.423 phương tiện các loại.Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia