Xu hướng phát triển smartwatch khác đồng hồ cơ

Trong khi các loại smartwatch sẽ sớm đến mức không có nhiều khác biệt về tính năng, đồng hồ truyền thống vẫn có thể tạo ra các bản đặc biệt lấy cảm hứng từ văn hoá, lịch sử.

Đồng hồ truyền thống đang suy giảm thị phần, trong khi smartwatch tăng trưởng hàng năm. Ảnh: Istarmax.

Theo báo cáo từ Swiss Federation of the Watch Industry (FHS) vào giữa năm 2024, xuất khẩu đồng hồ trên thế giới đang có xu hướng giảm mạnh, đặc biệt là ở các phân khúc giá dưới 100 triệu đồng. Xuất khẩu đồng hồ cũng giảm rõ ràng nhất ở thị trường châu Á, với Trung Quốc giảm 21,6% và Hong Kong giảm 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường khác như Ả Rập Saudi, Singapore, UAE và Hàn Quốc cũng suy giảm đáng kể.

Tập đoàn Swatch báo cáo doanh thu toàn cầu giảm 10,7%, chủ yếu do giảm nhu cầu ở các thị trường châu Á. Richemont cũng ghi nhận doanh thu từ Trung Quốc giảm 27%, trong khi mảng đồng hồ của tập đoàn này giảm 13%.

Tình hình này cho thấy sự suy giảm về nhu cầu, với sự giảm sút đặc biệt ở các phân khúc đồng hồ tầm trung, theo FHS.

Trong khi đó, theo báo cáo của Canalys, thị trường thiết bị đeo tay công nghệ toàn cầu đang tăng trưởng ổn định khoảng 0,2% qua các năm. Trong đó, phân khúc smartwatch cơ bản tiếp tục tăng trưởng 6% so với năm trước. Phân khúc vòng đeo tay thông minh tiếp tục xu hướng giảm, giảm 14% so với 2023.

“Mặc dù cả đồng hồ thông minh có tiềm năng tăng trưởng ngắn hạn, trong những năm tới, các phân khúc này có thể cạnh tranh trực tiếp do ngày càng hướng đến các tính năng và thị trường tương đồng”, nhà phân tích Jack Leathem từ Canalys nhận định trong báo cáo của công ty này.

“Các tính năng mới là rất quan trọng để duy trì sức hấp dẫn của đồng hồ thông minh, những sản phẩm cơ bản hoặc giá rẻ thiếu tính năng và sự đổi mới sẽ sớm chạm đến giới hạn phát triển”, ông Leathem nói thêm.

Ở Việt Nam, smartwatch cũng đang tăng trưởng. Trong một buổi ra mắt thương hiệu mới gần đây, đại diện một hãng smartwatch cho rằng thị trường vẫn sẽ tăng trưởng 4% trong năm 2025. Tuy nhiên, đại diện một chuỗi phân phối đồng hồ trong nước cho rằng đồng hồ truyền thống vẫn có nhóm khách hàng riêng.

“Có một nhóm khách hàng lớn ưa chuộng sử dụng đồng hồ truyền thống vì yêu thích sự đơn giản của đồng hồ quarzt hay nghệ thuật chế tác của những cỗ máy cơ khí”, ông Bùi Tuấn Minh, Giám đốc điều hành hệ thống Đồng Hồ Galle, nhận định.

Ngoài ra, ông Minh cho rằng nhiều khách hàng chỉ mua một smartwatch, nhưng lại sở hữu nhiều đồng hồ truyền thống với các thiết kế khác nhau.

Đồng hồ truyền thống cũng có lợi thế về việc có thể tạo ra các lô hàng nhỏ, giới hạn theo các concept văn hoá, lịch sử - dạng sản phẩm thường được khách hàng Việt Nam và châu Á nói chung yêu thích, chuyên gia cho biết.

Mới đây, tại Việt Nam, Seiko Epson cho ra mắt Orient Vietnam Special Edition 2025. Mẫu đồng hồ được phát triển từ dòng Classic Semi Skeleton nổi tiếng, thêm thiết kế biểu tượng ngôi sao tượng trưng cho 50 năm ngày thống nhất đất nước và bản đồ Việt Nam. Sản phẩm được sản xuất 304 chiếc dựa trên con số 30/4.

Orient Vietnam Special Edition 2025 với số lượng 304 chiếc lấy cảm hứng từ lịch sử Việt Nam, được ra mắt ngày 30/11. Ảnh: NN.

Vào năm 2020, Frederique Constant cũng cho ra mắt Vietnam Limited Edition 2020 dựa trên dòng sản phẩm có sẵn nhưng thêm các yếu tố biểu tượng liên quan đến thị trường Việt Nam. Tương tự với mẫu Orient SK Vietnam Special Edition 2022.

“Giá trị văn hoá là một lợi thế cạnh tranh lớn cho đồng hồ truyền thống, chẳng hạn như với các mẫu dành riêng cho từng thị trường, các hãng có thể đem đến các sản phẩm góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam và đây sẽ là phân khúc khách hàng quan trọng”, ông Minh nhận xét.