Nhìn thấy gì từ CES 2025

Triển lãm điện tử CES 2025 diễn ra tại Las Vegas (Mỹ) từ ngày 7-10/1, thu hút hơn 150.000 khách trên toàn cầu. Không chỉ trình diễn sản phẩm mới, mỗi kỳ CES mang đến cái nhìn đầu tiên về các xu hướng công nghệ nổi bật trong năm.

Tại CES 2025, AI tiếp tục là điểm nhấn khi xuất hiện trên nhiều sản phẩm quen thuộc. Trong khi đó, công nghệ màn hình, nhà thông minh hay robot trở nên gần gũi, thiết thực hơn.

Các công ty không còn dùng lời lẽ “đao to búa lớn” khi nói đến AI. Dù vậy, công nghệ này vẫn xuất hiện khắp nơi, trên những thiết bị quen thuộc như laptop nhờ chip xử lý Intel, AMD thế hệ mới, cùng loạt phần mềm tùy chỉnh từ nhà sản xuất.

Sự quan tâm tiếp tục dành cho Nvidia với mô hình Cosmos, chủ yếu dùng trên thiết bị nhỏ gọn như kính thông minh, bên cạnh dòng GPU thế hệ mới.

Dòng GeForce RTX 5000 không chỉ cải thiện hiệu năng với kiến trúc Blackwell, mà còn hỗ trợ tác vụ AI tạo sinh tốt hơn. Điều này giúp nhà phát triển, người dùng vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn ngay tại nhà.

Với kính thông minh, Halliday gây ấn tượng khi chiếu thông tin từ màn hình đơn sắc lên nhãn cầu. Trong khi đó, Volkswagen công bố tích hợp ChatGPT vào trợ lý giọng nói trên xe để cải thiện độ tương tác tự nhiên.

Nổi bật nhất là siêu máy tính cá nhân Digits của Nvidia, đánh dấu cột mốc quan trọng giúp phát triển, vận hành mô hình AI dễ dàng hơn. Dựa trên kiến trúc Grace Blackwell, hệ thống có thể xử lý mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) với 200 tỷ tham số.

“Tất cả phần mềm của Nvidia chạy trên chiếc máy này. Đây là nền tảng điện toán đám mây nằm trên bàn làm việc của bạn”, CEO Nvidia Jensen Huang tuyên bố trong buổi họp báo tại CES 2025.

Theo CNET, robot tại CES 2025 vẫn chủ yếu phục vụ dọn dẹp, giám sát hoặc chỉ đường... Trong khi đó, các mẫu có hình dạng thân thiện lại ít chức năng hơn, chẳng hạn như robot gắn lên túi xách chỉ để xoay đầu khi phát hiện vật thể ở gần.

Một số robot sau nhiều năm chờ đợi đã chính thức thương mại hóa, gồm Ballie của Samsung. Thiết bị có hình cầu và bánh xe di chuyển, bên cạnh camera, máy chiếu để hiện hình ảnh.

Những robot hữu ích vẫn là robot hút bụi, chẳng hạn như Roborock Saros Z70 với cánh tay nhặt chướng ngại vật, hoặc J15 Max Ultra của Eureka, có khả năng phát hiện vũng nước và gỡ rối chổi.

Một trong những robot sáng tạo nhất là Lymow One với khả năng cắt cỏ và bón phân hữu cơ. Trong khi đó, robot AI mang tên Tenet có thể giặt, xếp quần áo.

Robot giống người nhất là Aria của Realbotix. Với giá 175.000 USD , sản phẩm được thiết kế giống búp bê Barbie, có thể trò chuyện và làm bạn với con người.

Dù không sản xuất robot, Nvidia đang nghiên cứu LLM và hệ điều hành cho robot. Dự án tiếp tục được công ty mang đến CES 2025, với hình ảnh “đội quân robot” trong buổi họp báo.

Thiết bị giải trí là yếu tố không thể thiếu trong mỗi kỳ CES. Năm nay, các nhà sản xuất chủ yếu nâng cấp sản phẩm hiện có, thay vì trình làng những thứ mới mẻ.

Dòng TV G5 của LG gây ấn tượng nhờ loại bỏ công nghệ Micro Lens Array, thay bằng thiết kế OLED 4 lớp. Bằng cách xếp chồng 4 tấm nền OLED, G5 cho độ sáng tăng 40% so với bản tiền nhiệm.

AI cũng là điểm nhấn nổi bật. Trên LG G5, chip xử lý Alpha 11 Gen 2 hỗ trợ nâng cấp hình ảnh bằng AI. Cả LG và Samsung công bố tích hợp trợ lý Copilot lên TV, hỗ trợ đề xuất nội dung cá nhân hóa dựa trên sở thích người dùng.

Khác với LG hay Samsung, Qualcomm có kế hoạch tích hợp AI xử lý tác vụ đơn giản ngay trên TV. Điều này có thể thực hiện nhờ con chip sắp được công ty ra mắt cho TV và tủ lạnh.

Trong khi đó, dòng TV QM6K của TCL đưa công nghệ Mini LED dễ tiếp cận hơn, với giá 1.000 USD cho phiên bản 65 inch.

Các hãng lớn cũng quan tâm đến người dùng chơi game khi nâng tần số quét trên một số TV lên 120 Hz hoặc cao hơn, vài mẫu màn hình thậm chí tăng lên 500-600 Hz.

Với máy tính chơi game, Lenovo trở thành công ty bên thứ ba đầu tiên ra mắt thiết bị cầm tay chạy SteamOS. Trong khi đó, Nitro Blaze 11 của Acer sở hữu kích thước 11 inch, ngang iPad Pro.

Dù tạo nhiều ấn tượng, trang tin CNET dự đoán máy chơi game tại CES sẽ sớm hạ nhiệt khi Nintendo Switch 2 có thể ra mắt trong đầu năm nay.

Theo Forbes, CES năm nay cho thấy cải tiến đáng kể trong công nghệ tự động hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe.

Cụ thể, gương thông minh Omnia của Withings kết hợp các cảm biến để đo chỉ số sinh trắc học, tình trạng sức khỏe và số đo cơ thể. Trong khi đó, BioPrint của L'Oreal có thể phân tích tình trạng da, gợi ý sản phẩm chăm sóc phù hợp.

Khi nhẫn thông minh không có gì mới mẻ, các nhà sản xuất sáng tạo với vàng và bạch kim, chẳng hạn như UltraHuman Rare. Phiên bản hồng và vàng làm từ vàng 18K, giá 1.900 USD , trong khi mẫu bạc làm từ bạch kim Pt950, giá 2.200 USD .

Những sản phẩm độc đáo hơn như tai nghe Ozlo Sleepbuds cho người nằm nghiêng khi ngủ, trang bị các cảm biến để theo dõi và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Trong khi đó, thảm yoga YoctoMat có thể phân tích và phản hồi tư thế tập luyện.

Trong nhóm sản phẩm gia đình, khóa thông minh video là trọng tâm. Những thiết bị như Lockly Vision Prestige, TCL D1 Ultra tích hợp camera và màn hình để nhận diện khuôn mặt, phát hiện người đứng bên ngoài.

DHS Mono R32 HT của Samsung có thể hút khí, làm nóng rồi ngưng tụ thành nước để đưa vào bồn chứa. Trong khi đó, Aqara trình làng Touchscreen Dial V1, núm xoay hỗ trợ điều chỉnh tất cả thiết bị nhà thông minh.

Những thiết bị quen thuộc cũng được nâng cấp, chẳng hạn như lò vi sóng Panasonic điều khiển bằng smartphone, máy làm bánh Apecoo và lò vi sóng LG tích hợp màn hình 27 inch.

Công nghệ xe hơi tại CES 2025 vẫn chủ yếu dành cho tương lai. Trong đó, BMW mang đến cái nhìn toàn cảnh về iDrive và hệ điều hành X, biến toàn bộ kính chắn gió thành màn hình 3D.

Ôtô bay vẫn chưa sẵn sàng “cất cánh”. Tại triển lãm, ý tưởng nổi bật thuộc về Xpeng AeroHT, xe 6 bánh với phương tiện cất/hạ cánh thẳng đứng dùng điện (eVTOL) nằm trong cốp.

Ý tưởng xe điện sạc bằng năng lượng mặt trời Pebble Flow Electric RV trở lại, trong khi Affela của Sony-Honda đã có giá chính thức.

Màn ra mắt đáng chú ý khác là màn hình Micro LED mới của Nanosys. Còn gọi là UV LED, công nghệ sử dụng ánh sáng cực tím để cung cấp năng lượng cho chấm lượng tử RGB. Trong khi đó, Samsung mang đến màn hình nhấp nhô để tạo hiệu ứng 3D.

