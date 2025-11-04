Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xót xa 3 ngày chưa thể chôn cất người quá cố do lũ

  • Thứ ba, 4/11/2025 06:12 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một người đàn ông 72 tuổi ở Hà Tĩnh qua đời vì bệnh hiểm nghèo, song nước lũ ngập sâu, 3 ngày liền chưa thể an táng.

Chiều 3/11, giữa lúc nước lũ vẫn còn bao vây nhiều thôn xóm, chính quyền xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ gia đình ông P.V.Q. (72 tuổi, trú thôn Ngụ Phúc) đưa thi thể người quá cố đi hoả táng. Do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường bị chia cắt, suốt 3 ngày qua, gia đình không thể an táng người quá cố theo phong tục truyền thống.

Lu lich su Ha Tinh anh 1

Buổi tiễn biệt diễn ra giữa cơn mưa nặng hạt, nước lũ vẫn ngập sâu. Trên chiếc thuyền nhỏ, thi thể ông Q. được phủ kín bằng tấm bạt, xung quanh là người thân nghẹn ngào bật khóc, hàng xóm cũng đến hỗ trợ gia đình. Một khung cảnh đầy xót xa nơi vùng lũ Hà Tĩnh.

Theo chính quyền địa phương, trước đó vào sáng 1/11, ông Q. qua đời sau thời gian dài điều trị bệnh hiểm nghèo. Thời điểm này, nước lũ dâng cao, giao thông chia cắt nên việc tổ chức tang lễ gặp nhiều khó khăn. Chính quyền xã đã huy động lực lượng dùng xuồng đưa quan tài và vật dụng cần thiết vào nhà để gia đình lo hậu sự.

Tuy nhiên, sau 3 ngày nước lũ vẫn còn ngập sâu trên 2 m, các tuyến đường chưa thể di chuyển, chính quyền địa phương đã đến gia đình động viên và vận động đưa thi thể người quá cố hỏa táng. Đến khoảng 15h chiều nay (3/11), thi thể cụ ông đã được lực lượng chức năng dùng thuyền di chuyển vượt hơn 3 km trên dòng nước lũ để đi hoả táng.

Lu lich su Ha Tinh anh 2

Sau khi vượt quãng đường khoảng 3 km bằng thuyền qua dòng nước lũ, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình hoàn tất các thủ tục cần thiết, trước khi đưa thi thể người quá cố lên xe tang để đi hỏa táng.
Lu lich su Ha Tinh anh 3

Nhằm động viên gia đình người quá cố, ông Trần Hậu Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Bình (bìa phải), đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ và chia sẻ mất mát với gia đình ông Q.

Tại xã Cẩm Bình còn hơn 2.000 hộ dân bị ngập sâu trong nước lũ, nơi sâu nhất 2-2,5 m. Riêng khu vực nhà ông Q. ngập 1-1,5 m, bị cô lập hoàn toàn. Trong ảnh chiếc thuyền chở thi thể ông Q. vượt lũ để đi hoả táng do 3 ngày nước chưa rút.

Hoài Nam/Tiền Phong

