Xét xử vụ án sai phạm tín dụng gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng

Sáng 17/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Dương Thanh Cường (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bình Phát) và 4 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.000 tỷ đồng . Vụ việc xảy ra từ 15 năm trước.

Các bị phải ra tòa cùng Dương Thanh Cường nguyên là lãnh đạo, cán bộ một ngân hàng gồm: Hồ Đăng Trung, Hồ Văn Long và Đỗ Ngọc Dũng, Nguyễn Thế Bình (đã bỏ trốn, đang bị truy nã). TAND TP.HCM đã kêu gọi bị cáo Bình ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng và để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định.

Các bị cáo tại tòa sáng 17/4.

Theo cáo trạng, với mục đích để được vay và sử dụng tiền trong khi không đủ điều kiện vay vốn và trả nợ vốn vay, từ năm 2007 đến năm 2010, thông qua mối quan hệ cá nhân, bị cáo Dương Thanh Cường đã được bị cáo Nguyễn Thế Bình (cựu lãnh đạo Agribank) chỉ đạo bị cáo Hồ Đăng Trung (Giám đốc ngân hàng) cho Dương Thanh Cường vay vốn.

Từ tháng 4/2007 đến năm 2010, bị cáo Hồ Đăng Trung đã chỉ đạo cấp dưới là bị cáo Hồ Văn Long và các cán bộ tín dụng thông đồng với Dương Thanh Cường và các cá nhân liên quan, thực hiện một loạt các hành vi sai phạm như: hợp thức thủ tục nâng quyền phán quyết tín dụng, hợp thức điều kiện vay vốn, hồ sơ tín dụng, hồ sơ tài sản bảo đảm với tài sản là dự án chưa được phê duyệt đầu tư của cấp có thẩm quyền, quyền sử dụng đất không được thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng, đất nông nghiệp, đất rau màu có giá trị thấp đã được bị cáo Cường làm giả hợp đồng và nâng khống về giá trị nhận chuyển nhượng.

Từ đó, các bị cáo tại ngân hàng đã để bị cáo Dương Thanh Cường sử dụng Công ty Bình Phát, thông đồng với Công ty THY ký kết các hợp đồng tín dụng vay vốn và xử lý nợ, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 1.053 tỷ đồng .

Bị cáo Nguyễn Thế Bình đã căn cứ nội dung tờ trình xin nâng mức phán quyết tín dụng của ngân hàng với Công ty Bình Phát và Công ty THY dù biết rõ cho 2 công ty này vay vốn mua đất thực hiện dự án chưa đủ điều kiện pháp lý để thực hiện, không có căn cứ để đánh giá khả thi và hiệu quả, nhưng vẫn đồng ý với bị cáo Cường và chỉ đạo cấp dưới thực hiện các thủ tục nâng mức phán quyết tín dụng, giải quyết cho vay.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Thế Bình đã trực tiếp tạo điều kiện để các bị cáo tại ngân hàng hợp thức hồ sơ tín dụng cho Công ty Bình Phát và Công ty THY vay vốn trái quy định, gây thiệt cho ngân hàng hơn 1.000 tỷ đồng.

Bị cáo Dương Thanh Cường đã có hành vi gian dối tạo dựng, hợp thức hồ sơ, làm giả, nâng khống giá trị hợp đồng mua bán đất, hợp đồng tư vấn dự án nộp cho ngân hàng và được ngân hàng sử dụng làm căn cứ xác định giá trị tài sản bảo đảm đúng mức giá do Cường cung cấp. Ngoài ra, Dương Thanh Cường gian dối về mục đích vay vốn và sử dụng trái mục đích vay vốn như trả nợ ngân hàng, chỉ dùng cá nhân, không hạch toán trên sổ sách của công ty...

Theo cáo trạng được công bố tại tòa, bị cáo Dương Thanh Cường có vai trò xuyên suốt trong vụ án, trực tiếp vi phạm về điều kiện cấp tín dụng và toàn bộ khoản vay do Cường chiếm hưởng, sử dụng. Do vậy, bị cáo Cường phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hậu quả thiệt hại trong vụ án số tiền hơn 1.053 tỷ đồng .

Theo thông tin chính thức từ ngân hàng: Vụ việc nêu trên là trách nhiệm cá nhân của ông Nguyễn Thế Bình, đã rời khỏi Agribank từ nhiều năm nay, cơ quan pháp luật đang xem xét trách nhiệm. Sự việc này hoàn toàn không liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành và kinh doanh của Agribank trong giai đoạn hiện tại. Agribank luôn tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý vụ việc, đảm bảo tính minh bạch và khách quan.

Phiên tòa dự kiến kết thúc vào ngày 20/4.