Xem xét xử lý hình sự nam sinh nằm trên yên điều khiển xe máy

Công an Thủy Nguyên (Hải Phòng) xem xét xử lý hình sự hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 11 không đội mũ bảo hiểm, nằm trên yên điều khiển xe.

Trước đó, hình ảnh một nam sinh đầu trần nằm trên yên điều khiển xe máy BKS 15F-131.xx trên đường từ Trường THPT Nam Triệu (xã Phục Lễ) về nhà tại xã Lập Lễ (huyện Thủy Nguyên) lan truyền trên mạng xã hội.

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT-TT (Công an huyện Thủy Nguyên) đã xác minh, yêu cầu Bùi Quốc Th. (SN 2007, ở xã Lập Lễ) và phụ huynh lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, nam sinh này thừa nhận trưa 16/2, sau khi tan học đã điều khiển xe máy từ trường về nhà nhưng không đội mũ, nằm trên yên xe, xe không có gương chiếu hậu.

Nam sinh đầu trần, nằm trên yên lái xe máy ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Ngay sau đó, cảnh sát đã lập biên bản vi phạm hành chính với các lỗi: không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đường bộ, điều khiển xe máy không có gương chiếu hậu, điều khiển xe máy không đảm bảo an toàn, đồng thời nhắc nhở về ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông, đề phòng tai nạn xảy ra đối với Bùi Quốc Th. và phụ huynh.

Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đang xem xét hành vi, trách nhiệm của những người có liên quan, nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ xử lý hình sự về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng đầu trần lái xe lạng lách đánh võng bị CSCĐ phát hiện, xử lý.

Trước đó, đêm 20/2, Phòng CSCĐ Công an TP Hải Phòng phối hợp với công an các quận Kiến An, Hồng Bàng, Ngô Quyền, liên tiếp phát hiện, xử lý các đối tượng điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn.

Điển hình như: Phạm Tuấn H (SN 2007, ở quận Ngô Quyền), Phạm Bình A. (SN 2005, ở quận Hồng Bàng), Nguyễn Tùng L (SN 2004, ở quận Kiến An).

Các đối tượng đều điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở theo nhiều người, xe không lắp gương chiếu hậu. Thậm chí, có đối tượng hô hoán, thông báo cho cả nhóm khoảng 10 thanh niên khác không đội mũ bảo hiểm, lái xe lạng lách đánh võng, bốc đầu...

Công an các quận huyện đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng vi phạm.