Phá sòng bạc di động có cảnh giới do Hải 'ke' cầm đầu

Nữ kế toán tham ô hơn 2,1 tỷ đồng trốn truy nã sa lưới

0

Phòng cảnh sát kinh tế Công an Bình Định phối hợp với Công an xã Long An, huyện Long Thành (Đồng Nai), bắt đối tượng truy nã Đoàn Thị Ngọc Hà (SN 1985, trú TP Quy Nhơn, Bình Định).