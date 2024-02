Nữ kế toán tham ô hơn 2,1 tỷ đồng trốn truy nã sa lưới

Phòng cảnh sát kinh tế Công an Bình Định phối hợp với Công an xã Long An, huyện Long Thành (Đồng Nai), bắt đối tượng truy nã Đoàn Thị Ngọc Hà (SN 1985, trú TP Quy Nhơn, Bình Định).

Hà là kế toán Công ty TNHH Bất động sản Hồng Đức, có trụ sở tại TP Quy Nhơn, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định ra quyết định truy nã đặc biệt về tội "Tham ô tài sản" quy định tại Điều 353 Bộ Luật hình sự ngày 29/8/2022. Đối tượng truy nã Đoàn Thị Ngọc Hà tại cơ quan công an. Kết quả điều tra ban đầu thể hiện từ tháng 3/2022 đến 5/2022, lợi dụng sự tin tưởng của bà Nguyễn Thị Mộng Th, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Hồng Đức, Hà đã tự ý điền thêm thông tin về việc được công ty ủy quyền cho mình trực tiếp giao dịch tại ngân hàng, sử dụng số điện thoại của Hà để đăng ký thực hiện chuyển tiền bằng Internet Banking đối với các tài khoản của công ty đến tài khoản cá nhân của Hà để tham ô chiếm đoạt của công ty số tiền hơn 2,1 tỷ đồng , sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định đang tiến hành di lý Đoàn Thị Ngọc Hà về Bình Định để điều tra, xứ lý theo quy định của pháp luật.

