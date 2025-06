Xe tải chở hàng cứu trợ lật giữa dốc núi

Xe tải đi từ Hà Nội, chở hàng cứu trợ đồng bào vùng lũ quét ở xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, Nghệ An, khi đến dốc Phà Bún thì bị lật nghiêng, toàn bộ hàng hóa bị đổ xuống đường.

Chính quyền địa phương xã Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn), lực lượng biên phòng Đồn biên phòng Mỹ Lý (Bộ đội biên phòng Nghệ An) và Công an đã có mặt tại hiện trường hỗ trợ chủ xe thu gom hàng hóa, nhu yếu phẩm, dọn dẹp hiện trường và điều tiết giao thông. Ảnh: TTXVN.

Thông tin từ chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn), vào cuối giờ chiều 6/6, trên Quốc lộ 16, đoạn thuộc địa phận bản Phà Bún (xã Huồi Trụ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), xe tải chở nhu yếu phẩm cứu trợ đồng bào vùng thiên tai lũ quét đã bị lật trên đỉnh dốc Phà Bún.

Cụ thể, xe tải mang biển kiểm soát 29H-8xxx đi từ Hà Nội, chở hàng cứu trợ đồng bào vùng lũ quét ở xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, Nghệ An, khi đến dốc Phà Bún thì bị lật nghiêng, toàn bộ hàng hóa đã bị đổ xuống đường, một số hàng hóa bị hư hỏng. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương, lực lượng Biên phòng Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) và Công an đã có mặt tại hiện trường hỗ trợ chủ xe thu gom hàng hóa, nhu yếu phẩm, dọn dẹp hiện trường và điều tiết giao thông.

Nhôn Mai là xã biên giới của huyện Tương Dương (Nghệ An), cách trung tâm huyện hơn 140 km. Từ trung tâm huyện Tương Dương đi xã Nhôn Mai phải di chuyển theo Quốc lộ 7 đến thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn), sau đó di chuyển theo Quốc lộ 16.

Đặc thù miền núi, chia cắt bởi sông, suối nên Quốc lộ 16 có nhiều dốc cao, vực sâu, đường uốn lượn men theo lưng chừng núi. Do vậy, các loại phương tiện tham gia giao thông cần đảm bảo các yếu tố an toàn kỹ thuật. Tài xế cần nắm kỹ địa hình, có kinh nghiệm lái xe miền núi để đảm bảo an toàn.