Xe nào dễ dính phân chim nhất?

Nghiên cứu mới nhất cho thấy diện mạo của xe như màu sắc, kiểu dáng có liên quan đến việc đi ngoài của chim, khiến chúng bị thu hút hơn.

Chim có thể bị thu hút bởi một số loại xe nhất định. Ảnh: Shutterstock.

Do tiến hóa và sinh tồn, chim thải cả nước tiểu và phân cùng lúc thông qua một cơ quan duy nhất gọi là lỗ huyệt. Ngoài ra, một số chiếc xe có màu hoặc thói quen người lái nhất định sẽ khiến chim dễ dàng đi ngoài trên đó hơn.

Đầu tháng này, công ty Alan’s Factory Outlet đã công bố “Báo cáo về phân chim”, khảo sát 1.000 tài xế tại Mỹ về trải nghiệm của họ với việc bị chim đi ngoài lên xe. Báo cáo kết hợp cùng các nghiên cứu về chim học (ornithology), đưa ra một loạt kết luận đầy bất ngờ về mối liên hệ giữa hoạt động tiêu hóa của loài chim và diện mạo của xe.

Nhìn chung, các xe màu nâu, đỏ và đen thường dễ bị chim nhắm tới nhất. Trong khi lựa chọn sáng như trắng hoặc bạc thường ít bị dính hơn. Về thương hiệu, xe tải Ram là loại bị “tấn công” nhiều nhất, tiếp theo là Jeep, Chevrolet, Nissan và Dodge.

Nghiên cứu cũng đặt ra nhiều câu hỏi về trải nghiệm thực tế của người lái xe khi đối phó với vấn đề này. Cụ thể, 58% người tham gia cho biết xe họ bị chim đi ngoài nhiều hơn một lần trong cùng một ngày và 11% nói rằng điều này đã gây hư hại đến lớp sơn.

Khoảng 30% người được hỏi tin rằng chim đã cố tình nhắm mục tiêu vào xe của họ, đặc biệt là chủ xe Lexus (47%), Tesla (39%) và Dodge (35%). Để so sánh, Dodge và Tesla lần lượt đứng thứ 5 và 7 trong danh sách 10 thương hiệu dễ bị chim “tấn công” nhất (Lexus nằm ngoài danh sách).

Mảu sắc và thương hiệu xe dễ dính phân chim. Ảnh: Alan’s Factory Outlet.

Một kết quả thú vị khác cho thấy phân chim thường gây gián đoạn các hoạt động thường ngày của tài xế. Cụ thể, 6% người tham gia đã hủy hoặc trì hoãn kế hoạch chỉ để giải quyết tình trạng xe bị dính phân. Trong khi 14% cho biết họ từng bị chim đi ngoài trúng ngay lúc đang lên hoặc xuống xe.

Việc xử lý phân chim cũng có thể trở thành nỗi lo tài chính. Có 57% thừa nhận phải bỏ tiền rửa xe chỉ để làm sạch phân chim và 39% cho biết đó chính là lý do khiến họ phải đi rửa xe nhiều lần mỗi tháng.

Khoảng một phần tư số người được hỏi nói rằng họ chi hơn 500 USD mỗi năm cho “việc rửa xe và sửa chữa liên quan đến phân chim”. Đối với chủ xe Tesla và BMW, chi phí bảo dưỡng xe do bài tiết của chim gây ra thường vượt quá 500 USD mỗi năm.

Nỗi lo về phân chim cũng thay đổi thói quen của người lái xe. Hơn một nửa số người tham gia khảo sát cho biết nỗi lo ngại chỗ đậu xe hiện tại không đủ an toàn để tránh phân. Trong đó, 38% nói rằng họ sẵn sàng đi bộ xa thêm một hoặc hai dãy nhà chỉ để tránh “khu vực dễ bị chim thả bom”.

Khảo sát đưa ra một số lý do giải thích vì sao chim bị thu hút bởi một số loại xe nhất định. Chim sống ở khu vực đô thị thường thích đậu trên cây, đường dây điện hoặc biển báo giao thông vì những vị trí này “mang lại sự an toàn và khả năng quan sát tốt. Do đó, những chiếc xe đậu dưới vị trí này sẽ nằm trong tầm ngắm.

Tuy nhiên, mắt chim có thêm một loại tế bào nón cho phép phát hiện tia cực tím khiến chúng nhìn màu sắc khác con người. Vì vậy, rất có thể các màu nâu, đỏ và đen xuất hiện hấp dẫn hơn trong mắt loài chim. Xu hướng này từng được các nhà nghiên cứu chim học ghi nhận trước đó.

“Nếu từng cảm thấy chiếc xe của mình giống như nam châm hút phân chim, bạn không hề tưởng tượng”, báo cáo viết. Khoa học đã cho thấy đằng sau tình trạng này còn nhiều lý do khác.