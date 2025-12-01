Người đàn ông chạy xe máy tông trúng người đang nằm giữa đường ở Đồng Tháp, khiến một người chết, một người bị thương nặng.

Rạng sáng 1/12, trên đường Lê Thị Hồng Gấm (đoạn qua Khu phố 3, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe máy và người đàn ông đang nằm giữa đường, khiến hai người thương vong.

Hiện trường xảy ra tai nạn.

Theo hình ảnh camera nhà dân ghi lại, khoảng 0h40 ngày 1/12, một người đàn ông khoảng 63 tuổi đi bộ trên đường Lê Thị Hồng Gấm. Khi đến đoạn Khu phố 3, người này bỗng nằm xuống trên mặt đường trong điều kiện trời tối, tầm nhìn hạn chế.

Ít phút sau, xe máy mang biển số TP.HCM do người đàn ông khoảng 61 tuổi cầm lái chạy từ hướng cầu Rạch Miễu về Cầu Quay. Do không phát hiện kịp, chiếc xe đã tông trúng người đàn ông đang nằm trên đường.

Cú va chạm mạnh khiến cả người đi xe máy và nạn nhân nằm trên đường bị hất văng, bị thương nặng. Người dân lập tức đưa cả hai đi cấp cứu, tuy nhiên người đàn ông đi bộ đã không qua khỏi.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an phường Thới Sơn và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra nguyên nhân tai nạn.

Ngày 30/11, trên đường Đinh Bộ Lĩnh (đoạn qua phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo người dân sống gần hiện trường, khoảng 23h40 cùng ngày, người đàn ông khoảng 37 tuổi chạy xe máy mang biển số Đồng Tháp, hướng từ xã Chợ Gạo về Cầu Quay. Khi xe đi đến khu vực ngã tư giao giữa đường Đinh Bộ Lĩnh – Trịnh Hoài Đức, chiếc xe bị mất kiểm soát.

Không kịp xử lý, xe máy lao mạnh vào hàng cây bên đường. Cú tông mạnh khiến nhiều mảnh vỡ văng tung tóe, chiếc xe bị hất sang làn đường ngược lại và hư hỏng nặng. Nạn nhân ngã xuống cạnh gốc cây xanh trên vỉa hè, tử vong tại chỗ.

Cơ quan chức năng ngay sau đó đã tới hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.