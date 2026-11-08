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Xã hội

Xe máy lao xuống mương nước, thanh niên ở Huế tử vong

  • Chủ nhật, 8/11/2026 12:09 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiếc xe máy lao xuống mương nước trên đường liên thôn (xã A Lưới 3, TP Huế) khiến thanh niên tử nạn thương tâm.

Lãnh đạo UBND xã A Lưới 3 (TP Huế) thông tin, tại địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 8/11, người dân trình báo chính quyền địa phương về vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường liên thôn Thái Sơn (xã A Lưới 3). Nạn nhân là anh L.V.H.N. (SN 2007, trú thôn 3, xã A Lưới 2, TP Huế).

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Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Nhật Hoàng

Trước đó, anh N. lái xe máy biển kiểm soát 75AA-168.35 đang đi theo hướng từ thôn Bốt Đỏ đến thôn Thái Sơn thì lao xuống mương nước khiến nam thanh niên tử nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Cách đây ít ngày tại xã A Lưới 4 (TP Huế) cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và 2 xe máy làm 3 người thương vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h50 ngày 3/11, tài xế Lê Văn L. (23 tuổi, trú xã Hưng Lộc, TP Huế), lái xe tải dạng có thùng kín chở ông Ngô Đạt L. chạy trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bốt Đỏ (TP Huế) đi về phía TP Đà Nẵng.

Khi đến xã A Lưới 4, xe tải kể trên xảy ra chạm với xe máy do ông Lê Minh Th. (42 tuổi, trú xã A Lưới 4) cầm lái chạy cùng chiều phía trước. Sau đó, xe tải tiếp tục va chạm với xe máy do em Nguyễn Thị Khánh L. chở theo em Nguyễn Thị H. (cùng 16 tuổi, cùng trú xã A Lưới 4), đang đi theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn làm ông Lê Minh Th. và em Nguyễn Thị H. chết tại chỗ, em Nguyễn Thị Khánh L. bị thương nặng, đang được cấp cứu tại cơ sở y tế. Tại hiện trường, xe tải văng xuống lề đường bên trái đè lên xe máy nằm dưới mương, nhiều mảnh vỡ của xe máy rơi vãi trên đường.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để phong toả, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

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Nguyễn Vương/VTCNews

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