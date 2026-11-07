Mưa lũ ở Lào Cai khiến gần 50 hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại 1 tỷ đồng

Mưa lớn khiến nhiều khu vực ở Bắc Hà, Bảo Nhai, Cao Sơn, Bản Liền (Lào Cai) ngập sâu, sạt lở đất đá, gần 50 hộ dân bị ảnh hưởng với thiệt hại ước tính 1 tỷ đồng.

Mưa lớn kéo dài từ đêm 6/11 đến rạng sáng 7/11 khiến nhiều khu vực tại 4 địa phương ở Lào Cai bị ngập úng, sạt lở đất đá, ảnh hưởng đến nhà cửa và giao thông.

Theo thống kê sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, đến trưa 7/11, thiên tai khiến gần 50 hộ dân bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng .

Tại xã Bắc Hà, mưa lớn cục bộ trong sáng 7/11 khiến nhiều khu dân cư thuộc 9 thôn ở khu vực trung tâm xã, Na Hối và Thải Giàng Phố bị ngập. Qua thống kê ban đầu, có 40 hộ chịu thiệt hại, trong đó 38 hộ bị nước tràn vào nhà, một hộ bị sập tường và một hộ bị đất đá sạt vào tường nhà.

Mưa lớn gây ngập lụt ở xã Bắc Hà. Ảnh: B.H.

Nước lũ cũng gây ngập tại khu vực cầu đường 2/9, ngầm tràn, chợ trâu và cầu Tà Chải, khiến giao thông bị chia cắt. Đặc biệt, 4 người dân bị mắc kẹt trên mái nhà khi nước dâng nhanh.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 10 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Lực lượng chức năng tiếp cận khu vực ngập sâu, tổ chức giải cứu cả 4 người và đưa đến nơi an toàn.

Tại xã Bảo Nhai, mưa lớn kèm gió mạnh từ rạng sáng cùng ngày làm tốc mái một ngôi nhà ở thôn Nậm Đét, khiến 12 tấm lợp bị hư hỏng. Ba hộ dân tại các thôn Nậm Đét, Làng Mới và Bản Lắp bị sạt lở taluy dương phía sau nhà.

Mưa lũ còn cuốn trôi khoảng 20m rãnh bê tông trên tuyến đường Nậm Pó, thôn Nậm Đét; một cột điện ở thôn Trung Đô bị đổ, ảnh hưởng đến hạ tầng điện sinh hoạt.

Lực lượng chức năng đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH tỉnh Lào Cai.

Ở xã Cao Sơn, mưa lớn kéo dài từ đêm 6 đến rạng sáng 7/11, lượng mưa đo được tại trạm La Pán Tẩn đạt 162mm. Thiên tai gây sạt lở nhiều tuyến đường với tổng khối lượng đất đá khoảng 1.380m³. Riêng đường vào hai thôn Sảng Lùng Chéng và Sả Lùng Chéng có khoảng 1.200m³ đất đá sạt xuống.

Ngầm tràn tại thôn Ngải Phóng Chồ, trên Tỉnh lộ 154, bị ngập gần 2m, khiến giao thông ách tắc nhiều giờ. Bùn đất và nước cũng tràn vào nhà 2 hộ dân.

Tại xã Bản Liền, 4 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở taluy trước và sau nhà, đất tràn vào sân. Một hộ bị sạt lở làm đổ tường bao nhà bếp. Ngoài ra, 7 điểm sạt lở xuất hiện trên 2 tuyến đường liên thôn, với tổng khối lượng đất đá khoảng 290m³.

Cảnh sát giải cứu người dân mắc kẹt trong vùng ngập. Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH tỉnh Lào Cai.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng lượng đất đá sạt lở trên các tuyến giao thông tại Cao Sơn và Bản Liền khoảng 1.670m³.

Tổng thiệt hại sơ bộ tại 4 địa phương ước tính khoảng 1 tỷ đồng . Trong đó, nhà ở, tài sản và an sinh xã hội thiệt hại khoảng 470 triệu đồng; hạ tầng kỹ thuật khoảng 500 triệu đồng và các thiệt hại khác khoảng 30 triệu đồng.

Sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền các địa phương huy động lực lượng kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa và khắc phục hậu quả.