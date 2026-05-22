Xe hybrid trở thành lựa chọn vừa đủ cho người mua ôtô lần đầu

Tiết kiệm, êm ái, tiện lợi, đủ niềm tin để gắn bó lâu dài và phù hợp xu hướng di chuyển hiện nay là những gì khách hàng lần đầu mua xe hybrid cảm nhận sau thời gian gắn bó.

Trong bức tranh chung của thị trường, giải pháp di chuyển xanh và tiết kiệm bắt đầu chiếm trọn cảm tình của người dùng Việt. Trong đó, dải sản phẩm hybrid mà Toyota đang đẩy mạnh là minh chứng cho sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và tính thực dụng cao.

Lựa chọn ưu tiên của người mua xe mới

Xe hybrid đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều khách hàng đang có ý định mua xe.

Chị Minh Trang (làm việc trong lĩnh vực ngân hàng tại Hà Nội) cho biết: “Hiện tại, xe hybrid và xe điện là xu hướng. Nên khi sở hữu mẫu xe đầu tiên cho riêng mình, tôi sẽ chọn xe hybrid và chắc chắn là thương hiệu Toyota. Toyota làm xe hybrid lâu đời, công nghệ được kiểm chứng, hybrid tự sạc tiện lợi, không lo trạm sạc, không cần lo lắng về quãng đường di chuyển”.

Chị Hoàng Ngân (Bắc Ninh) cũng chọn Yaris Cross HEV làm chiếc xe đầu tiên đứng tên. Nói về lý do lựa chọn, Gen Z này khẳng định: “Tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên. Mẫu xe quá đẹp, sành điệu, nhỏ gọn lại dễ dàng cầm lái”

Chị Kim Tân - người đang làm việc trong lĩnh vực bất động sản - đã chọn Corolla Cross HEV trong lần đầu mua xe. Là lái mới và không am hiểu thông số kỹ thuật phức tạp, tham khảo ý kiến người thân là cách chị Tân đã làm trước khi quyết định mua mẫu xe này. “Tôi có người thân từng học, làm việc tại nước ngoài một thời gian rất dài, và có nhiều kiến thức về công nghệ ôtô. Khi biết tôi có ý định mua xe, anh đã thẳng thắn đưa ra lời khuyên nên chọn Corolla Cross HEV”, chị Tân chia sẻ.

Ấn tượng sau hành trình gắn bó

Sau quá trình gắn bó, chủ xe Yaris Cross HEV nhận ra xe hybrid mang lại giá trị kinh tế không nhỏ: “Mỗi lần đi xe của chồng, tôi để ý khi tắc đường, đồng hồ báo 8,7 lít/100 km. Nhưng với Yaris Cross HEV, mức tiêu thụ xăng chỉ 3,4 lít/100 km”.

Bên cạnh đó, xe có tiện ích đa dạng từ màn hình giải trí cỡ lớn kết nối điện thoại thông minh không dây, loa cao cấp Pioneer, sạc không dây hay đá cốp. Đây là tính năng nhiều mẫu xe đắt tiền hơn không có, cũng mang lại trải nghiệm ấn tượng cho Hoàng Ngân.

Với chị Kim Tân - khách hàng lựa chọn Corolla Cross HEV, tính năng an toàn tiên tiến Toyota Safety Sense hỗ trợ hiệu quả trong quá trình vận hành. Chị đánh giá tính năng như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn hay đèn chiếu xa tự động rất thiết thực trong việc di chuyển hàng ngày.

Nữ khách hàng chia sẻ dù khả năng tài chính có thể lựa chọn những mẫu xe ở phân khúc cao hơn, Corolla Cross HEV vẫn là lựa chọn mang đến sự an tâm lâu dài.

Với khách hàng Minh Ánh (bác sĩ tại Hà Nội), sau gần hai năm gắn bó, chiếc xe Innova Cross HEV trở thành bạn đồng hành tin cậy của gia đình gồm vợ chồng, 3 con trong nhiều chuyến đi.

Chị Ánh chia sẻ: “Tôi mua xe xác định gắn bó lâu dài và Innova Cross Hybrid là lựa chọn phù hợp nhất vì có không gian rộng rãi, hàng 2 ghế rời tiện lợi. Chi phí bảo dưỡng cũng chỉ tương đương mẫu xe xăng 5 chỗ trước đó gia đình từng sử dụng”. Không ngần ngại chọn xe hybrid, chị mong muốn chiếc xe có thể gắn bó 8 năm, 10 năm hoặc hơn thế nữa.

Theo báo cáo của Hiệp hội nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), doanh số xe hybrid tháng 4 tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Toyota vẫn dẫn đầu mảng xe này với 1.069 chiếc, chiếm 62% thị phần. Trong top 5 xe hybrid bán chạy nhất thị trường có đến 4 mẫu xe của Toyota, gồm: Corolla Cross HEV, Innova Cross HEV, Yaris Cross HEV và Camry HEV. 35 chiếc Alphard bán ra trong tháng 4 cũng đều là phiên bản hybrid.

Trong kế hoạch phát triển, thương hiệu Nhật Bản sẽ đưa vào hoạt động dây chuyền lắp ráp xe hybrid tại nhà máy Toyota Phú Thọ, giúp chủ động nguồn cung, tối ưu giá bán và cho thấy sự nghiêm túc và tầm nhìn lâu dài của Toyota trong việc đẩy mạnh công nghệ này tại thị trường Việt Nam.