Xe giường nằm chở 36 khách bị lật ở Quảng Trị

Chiếc xe giường nằm chở 36 hành khách chạy hướng Nam - Bắc, va chạm với ô tô con rồi lao xuống ruộng, lật nghiêng.

Sáng 9/2, Thượng tá Nguyễn Quốc-Trưởng Công an huyện Vĩnh Linh thông tin, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên do vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1, tuyến tránh Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, đoạn qua thôn Lê Xá, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh.

Hiện trường vụ xe khách lao xuống ruộng bên tuyến tránh Quốc lộ 1 rồi lật nghiêng. Ảnh: CA.

Theo đó, vào lúc 19h ngày 8/2 xe khách 76B-003.58 do tài xế L.Q.T (SN 1983, ở xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, lưu thông theo hướng Nam-Bắc. Lúc đến đoạn Km 734+800 Quốc lộ 1, tuyến tránh Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, xe khách va chạm với xe ô tô 4 chỗ 74A-218.42, do anh T.V.Q (SN 1992, trú xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển. Vụ tai nạn đã khiến xe khách lao xuống ruộng bên đường và lật nghiêng. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe khách có 36 người.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Vĩnh Sơn cùng lực lượng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Vĩnh Linh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa người bị nạn ra khỏi xe.

Một số hành khách trên xe bị thương được lực lượng chức năng đưa đi sơ cứu tại Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh. Những người còn lại, trong đó có nhiều trẻ em được đưa về trụ sở UBND xã Vĩnh Sơn để đảm bảo ổn định sức khỏe, giữ ấm trong thời tiết mưa lạnh, hỗ trợ chăn, áo ấm, thức ăn chờ phương án di chuyển.