Xe điện BYD dẫn đầu về điểm số an toàn

Kết quả nghiên cứu của Compare the Market cho thấy xe điện BYD xếp trên các đối thủ Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ về số điểm nhận được trong các bài đánh giá an toàn.

BYD Seal và BYD Dolphin gây chú ý. Ảnh: BYD.

Chuyên trang Car News China dẫn kết quả nghiên cứu do Compare the Market của Australia thực hiện, cho thấy BYD Seal và BYD Dolphin đang là những mẫu xe an toàn bậc nhất dựa trên điểm số đánh giá.

Hai mẫu xe điện của BYD cùng với Kia Sportage, Mitsubishi Outlander và Tesla Model Y là những cái tên nằm trong top 5 ôtô an toàn nhất, theo kết quả của Compare the Market.

Trên website của mình, Compare the Market cho biết mục tiêu chính của đơn vị là cung cấp công cụ đơn giản để khách hàng chọn ra những sản phẩm phù hợp với mình nhất. Mảng nghiên cứu chủ đạo của Compare the Market là bảo hiểm, trong đó bao gồm cả bảo hiểm ôtô.

“BYD Seal và BYD Dolphin đã cho thấy điểm an toàn cao so với các tiêu chí thử nghiệm nghiêm ngặt nhất trong năm 2023 đến từ các cơ quan an toàn của Australia và châu Âu, bên cạnh các hệ thống hỗ trợ an toàn tiêu chuẩn phổ biến trên toàn cầu”, ông Adrian Taylor - Tổng Giám đốc về Bảo hiểm chung của Compare the Market - chia sẻ.

BYD Dolphin xếp sau BYD Seal trong xếp hạng an toàn do Compare the Market thực hiện. Ảnh: Motor Trend.

Kết quả nghiên cứu được tổng hợp từ 6 điểm dữ liệu khác nhau và thực hiện trên 32 mẫu xe đang có mặt tại hầu hết 6 thị trường, bao gồm Australia, New Zealand, Đức, Vương quốc Anh, Mỹ và Canada.

Chuyên trang Car News China cho biết Compare the Market đã thực hiện nghiên cứu dựa trên điểm xếp hạng ANCAP, Euro NCAP và đánh giá của NHTSA, bên cạnh các điểm dữ liệu về camera lùi, chức năng phanh tự động khẩn cấp (AEB) và hỗ trợ giữ làn đường. Đơn vị thực hiện còn xem xét liệu những tính năng nói trên có phải là trang bị tiêu chuẩn trên các dòng xe thuộc diện nghiên cứu hay không.

Dù vậy như đã đề cập, không phải tất cả mẫu xe đều có sẵn ở tất cả 6 thị trường, chẳng hạn BYD Seal và BYD Dolphin là những cái tên chưa xuất hiện tại Mỹ. Do đó, đơn vị thực hiện đã tính trung bình từ 2 điểm số an toàn có sẵn (chẳng hạn ANCAP và Euro NCAP đối với các xe điện của BYD) để tạo ra số liệu giả định cho thử nghiệm an toàn còn lại, trong trường hợp này là điểm đánh giá an toàn của NHTSA.

Khoang lái của BYD Seal phiên bản tay lái nghịch dành cho thị trường Australia. Ảnh: Drive.

Chuyên trang Car News China nhận định BYD Seal và BYD Dolphin đạt được thứ hạng cao trong danh sách do được đánh giá bằng các tiêu chí an toàn mới nhất. Những mẫu xe được thử nghiệm theo tiêu chí an toàn có từ năm 2022 trở về trước sẽ bị Compare the Market trừ bớt điểm.

Trường hợp điển hình là Tesla Model Y khi mẫu xe điện này có điểm an toàn cao hơn 2 đại diện của BYD, nhưng lại mất 25% số điểm do được thử nghiệm theo tiêu chí an toàn lưu hành trong giai đoạn 2020-2022.

Ở chiều hướng ngược lại, cả BYD Seal và BYD Dolphin đều nhận 5 sao an toàn trong thử nghiệm an toàn ANCAP và Euro NCAP phiên bản 2023. Việc camera 360 độ, hỗ trợ giữ làn đường hay tính năng AEB trở thành trang bị tiêu chuẩn trên xe tại thị trường Australia và châu Âu cũng giúp 2 mẫu xe điện thương hiệu BYD dẫn đầu về mức độ an toàn trong nghiên cứu của Compare the Market.