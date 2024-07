Xe đầu kéo vỡ nát, tài xế tử vong ở Hòa Bình

Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 6 (đoạn qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) khiến tài xế xe đầu kéo tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: XĐ.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào tối 9/7, tại Km146+150 Quốc lộ 6, thuộc địa phận xóm Tam Hòa, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Lúc này, xe đầu kéo BKS: 37H-017.2X kéo theo rơ-moóc BKS: 37R-016.6X do tài xế Ngô Quang T. (34 tuổi, trú tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển theo hướng Sơn La - Hà Nội đã bất ngờ đâm va vào phía sau ô tô BKS: 28H-677.X do anh Lê Đức T. (36 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển đi phía trước cùng chiều.

Hậu quả, cú va chạm khiến 2 ô tô hư hỏng. Lái xe đầu kéo Ngô Quang T. tử vong tại hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

