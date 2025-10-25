Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Biên niên sử xe đạp

Cuốn sách mở ra những đặc điểm văn hóa, khoa học và lịch sử xung quanh chiếc xe đạp - phương tiện di chuyển quen thuộc với mỗi chúng ta. Tình yêu của tác giả Robert Penn với con chiến mã của mình đã dẫn anh từ Vương quốc Anh đến California, qua Portland, Milan để tìm các bộ phận hoàn hảo cho chiếc xe đạp trong mơ của mình. Trong quá trình ấy, anh giải thích một cách xuất sắc lý do tại sao con người lại thích đạp xe tới vậy.

Xuất bản

Xe đạp và nữ quyền

  • Thứ bảy, 25/10/2025 12:00 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Cuối thế kỷ 19, xe đạp đã có những bước phát triển nhảy vọt và trở thành phương tiện phổ biến. Những loại xe đạp được thiết kế dành riêng cho phụ nữ trở thành biểu tượng nữ quyền.

Bien nien su xe dap anh 1

Cuối thế kỷ 19, xe đạp đã trở thành một biểu tượng cho người phụ nữ thế hệ mới, cấp tiến và tự do. Ảnh minh họa: G.M.

Chiếc xe đạp chỉ xuất hiện trùng hợp với phong trào nữ quyền chứ không khởi xướng phong trào này. Tuy nhiên, nó là một bước ngoặt trong cuộc chiến lâu dài vì quyền bầu cử của phụ nữ. Tất nhiên, các nhà săn xuất xe đạp muốn phụ nữ đi xe. Họ đã chế tạo những mẫu xe dành cho phụ nữ kể từ khi lắp ráp chiếc xe nguyên mẫu đầu tiên vào năm 1819.

Tuy nhiên, mẫu xe đạp an toàn đã thay đổi mọi thứ. Đạp xe trở thành môn thể thao phổ biến đầu tiên dành cho phụ nữ. Đến năm 1893, gần như mọi nhà săn xuất xe đạp đều có mẫu xe dành cho phụ nữ.

Vào tháng 9 năm 1893, Tessie Reynolds đã gây chấn động cả nước Anh khi cô đạp xe từ Brighton đến London và quay trở lại trên một chiếc xe đạp dành cho đàn ông trong một bộ “trang phục phù hợp”, một chiếc áo jacket dài bên trên chiếc quần ống thụng được cắt và may túm lại dưới đầu gối.

Đó là một bước ngoặt trong sự chấp nhận đối với những bộ trang phục thiết thực dành cho phụ nữ, những người mà khi đó hầu hết vẫn đang mặc váy bồng, áo nịt, váy lót, áo sơ mi dài tay và áo khoác có dây buộc cổ khi đi xe đạp. Sau đó, khi chiến dịch bất tuân dân sự của những suffragette [1] lên đến đỉnh điểm vào năm 1912, sự kiện này đã được lấy làm một cột mốc quan trọng.

Vào tháng 6/1894, Annie Londonderry khởi hành từ Boston với một ít quần áo dự phòng và một khẫu súng lục ổ quay có cán bằng ngọc trai để đạp xe vòng quanh thế giới. Dí dỏm, thông minh và lôi cuốn, tựa như một Becky Sharp [2] ở thời đại của mình, cô đã chủ ý nhận lấy trách nhiệm đi đầu trong cuộc đấu tranh cho sự bình đẳng của phụ nữ.

Cô là một hình mẫu của “Người phụ nữ mới”, một thuật ngữ của người Mỹ để chỉ những phụ nữ hiện đại, cư xử bình đẳng như nam giới. Chính chiếc xe đạp, thứ được nhà sử học Robert A. Smith mệnh danh là “cỗ máy của tự do”, đã trao quyền cho “người phụ nữ mới”.

Susan B. Anthony nhận xét: “Lập trường của cô ấy trong vấn đề ăn mặc là một dấu hiệu không hề nhỏ cho thấy cô ý thức được quyền bình đẳng với nam giới trong việc kiểm soát hành động của băn thân”. Là một trong những người dẫn đầu phong trào suffragette ở thời mình, người nổi tiếng vì bị bắt khi đến bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1872, Susan hiểu rõ điều đó.

Trong một cuộc phỏng vấn trên tờ New York Sunday World năm 1896, bà nói: "Hãy để tôi nói cho bạn biết suy nghĩ của tôi về việc đi xe đạp. Tôi nghĩ nó đã giúp giải phóng phụ nữ nhiều hơn bất cứ điều gì khác trên thế giới... Nó mang lại cho người phụ nữ cảm giác tự do và tự chủ... Vào giây phút ngồi lên yên xe, cô ấy biết rằng mình sẽ không gặp nguy hiểm gì trừ khi bước xuống, và rồi cô ấy guồng chân cho xe lăn bánh, đó là hình ảnh của người phụ nữ tự do, không bị bó buộc".

Vào thời điểm Butch và Sundance chuẫn bị đến Nam Mỹ, xe đạp đã được chấp nhận rộng rãi và ăn sâu vào kết cấu của xã hội. Trong một thập kỷ, đi xe đạp đã phát triển từ một thú giải trí nhất thời dành riêng cho một vài quý ông nhà giàu thích thể thao thành hình thức di chuyển phổ biến nhất trên hành tinh. Nó vẫn như thế cho đến tận ngày nay.

[1] Tên gọi của những người theo phong trào đòi quyền bầu cử cho nữ giới ở Anh thế kỷ 19.

[2] Nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết VanityFair (tựa Việt: Hội chợ phù hoa).

Robert Penn/ Huy Hoàng Books & NXB Thanh niên

Biên niên sử xe đạp Váy lót Sundance Áo nịt Susan B. Anthony

    Đọc tiếp

    H.G. Wells, xe dap va su tu do hinh anh

    H.G. Wells, xe đạp và sự tự do

    12:04 23/10/2025 12:04 23/10/2025

    0

    H.G. Wells sống trong những năm tháng mà xe đạp trở thành phương tiện thịnh hành. Hình ảnh của nó xuất hiện trong nhiều tác phẩm của ông và mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc.

    'Binh phap' chon van phong ma ai cung nen biet hinh anh

    'Binh pháp' chốn văn phòng mà ai cũng nên biết

    4 giờ trước 14:00 25/10/2025

    0

    Trong công việc, chúng ta không ngừng cạnh tranh để thể hiện bản lĩnh. Nên nhớ, dù thế nào cũng đừng để mất hòa khí, đồng nghiệp là đồng minh, đừng biến họ thành kẻ thù.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý