Xe container đi lùi, tông người phụ nữ tử vong

  • Thứ sáu, 8/8/2025 14:11 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Trong quá trình lùi xe trên đường 70 (phường Xuân Phương, Hà Nội), ô tô đầu kéo tông trúng phụ nữ đi xe máy phía sau khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 8/8, Công an TP Hà Nội điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, khiến một phụ nữ tử vong.

Sáng cùng ngày, vụ tai nạn giao thông giữa ô tô đầu kéo và xe máy xảy ra trên đường 70 (thuộc phường Xuân Phương), khiến người phụ nữ đi xe máy tử vong.

Container tong chet phu nu anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h15, anh Đặng M.T. (SN 1982, trú tại Hải Phòng) lái ô tô đầu kéo mang biển số 34H - 016.XX, kéo theo rơ-moóc BKS 34R - 0333.XX, đỗ bên phải đường 70, theo hướng đi quốc lộ 32.

Sau đó, anh T. lùi xe, trong quá trình lùi thì va chạm với xe máy mang biển số 29E - 723.XX do chị Nguyễn T.D. (SN 1989, trú tại Hà Nội) cầm lái ở phía sau. Vụ tai nạn khiến chị Nguyễn T.D. tử vong tại chỗ, phương tiện bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cử cán bộ đến hiện trường phối hợp cùng Công an phường Xuân Phương giải quyết vụ tai nạn.

Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

