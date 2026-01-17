Xe Audi cháy ngùn ngụt ở hầm chui Hà Nội

Ô tô hiệu Audi đi tới hầm chui Thanh Xuân bất ngờ bốc cháy, lửa nhanh chóng bao trùm thân xe, may mắn tài xế thoát ra ngoài kịp thời.

Hồi 11h15 ngày 17/1, tại hầm chui Thanh Xuân (Hà Nội) xảy ra vụ cháy ô tô nhãn hiệu Audi, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Thời điểm xảy ra cháy, anh V.D.A. (SN 1992, trú tại Bắc Ninh) lái ô tô nhãn hiệu Audi mang biển kiểm soát 30K-332.XX lưu thông tại hầm chui Thanh Xuân (hướng Hà Đông đi Ngã Tư Sở). Đến ngang số 454 đường Nguyễn Trãi, ô tô bất ngờ bốc khói ở phần đầu xe, tài xế đã kịp thời dừng lại ở sát lề đường.

Hiện trường vụ cháy xe ô tô Audi.

Sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội, lực lượng công an phường, dân quân tự vệ nhanh chóng dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội điều động hai cứu hỏa cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Đồng thời, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cũng cử cán bộ, chiến sĩ phân luồng giao thông, tạm đóng hầm chui Thanh Xuân.

Vụ cháy khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc nhẹ. Nhiều người hiếu kỳ đứng theo dõi vụ việc.

Đến hơn gần 12h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không có thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.