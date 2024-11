Xây dựng Tượng đài Công an nhân dân 'Vì bình yên cuộc sống' tại TP.HCM

Tượng đài đặt tại TP.HCM với mục đích tôn vinh sự hy sinh, cống hiến của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội, bình yên cuộc sống.

Tượng đài Công an nhân dân “Vì bình yên cuộc sống”. Ảnh: Xuân Tùng/TTXVN.

Ngày 27/11, Cục Công tác đảng và công tác chính trị (X03, Bộ Công an) thông tin về Dự án xây dựng Tượng đài Công an nhân dân "Vì bình yên cuộc sống" đặt tại TP.HCM.

Theo Cục X03, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025), Bộ Công an ban hành kế hoạch xây dựng tượng đài Công an nhân dân “Vì bình yên cuộc sống.”

Tượng đài đặt tại TP.HCM với mục đích tôn vinh sự hy sinh, cống hiến của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội, vì bình yên cuộc sống của nhân dân.

Cũng theo Cục X03, đây là công trình văn hóa mang tính biểu tượng, khái quát cao, có giá trị nghệ thuật mang ý nghĩa chính trị, lịch sử, giáo dục truyền thống nhằm tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân và lực lượng Công an nhân dân.

Tượng đài sẽ là nơi tổ chức các hoạt động cộng đồng, góp phần tuyên truyền, giáo dục tới cán bộ chiến sỹ và người dân về truyền thống cách mạng của lực lượng Công an nhân dân.

Tượng đài được đặt tại Công viên Âu Lạc (khu vực tiếp giáp ngã 6 Cộng Hòa), đường Trần Phú, Quận 5, TP.HCM.

Tượng được đúc đồng bằng công nghệ mới đảm bảo yếu tố bền vững, trang nghiêm, gần gũi và hài hòa không gian, cảnh quan thực tế.

Tượng đài cao khoảng 9,5m, có 7 nhân vật, gồm: Mẹ Việt Nam, em bé thiếu nhi và 5 chiến sỹ Công an.

Khuôn viên tượng đài có tượng, bệ tượng, cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa, sân chơi... Bố cục nhân vật của tượng đài là hình ảnh lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Cảnh sát giao thông và Công an cơ sở cùng hình tượng bà Mẹ Việt Nam và em bé thiếu nhi, thể hiện hình tượng người chiến sĩ Công an luôn hết lòng "Vì bình yên cuộc sống."

Thông tin thêm, Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy (Phó Cục trưởng Cục X03) cho biết bố cục nhân vật của tượng đài được lựa chọn là các lực lượng thường xuyên tiếp xúc, gần với nhân dân nhất, có vai trò rất quan trọng trong việc gìn giữ bình yên cuộc sống người dân.

Tượng đài còn thể hiện được sự trang nghiêm, có bố cục hình khối rõ ràng, chắc khỏe, hài hòa với không gian xung quanh, tạo được không gian sống động, thể hiện thần thái của người chiến sỹ Công an nhân dân; tạo được cảm xúc thẩm mỹ, ấn tượng về nghệ thuật đối với nhân dân về hình ảnh gần gũi của người chiến sỹ bản lĩnh, nhân văn, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ.”

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật điêu khắc thể hiện hình ảnh lực lượng Công an nhân dân vừa trang nghiêm, vừa gần gũi; thể hiện được vai trò, nhiệm vụ cao cả của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; phù hợp với cảnh quan kiến trúc.

Đến nay, công trình đang được lắp đặt và xây dựng, hoàn thiện cảnh quan xung quanh, dự kiến hoàn thành trong tháng 12.

Bộ Công an sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân TP.HCM tổ chức khánh thành công trình đúng dịp chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.