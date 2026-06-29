Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hoàn thiện tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược và xây dựng thế trận Pháo binh-Tên lửa trong nền quốc phòng toàn dân.

Sáng 29/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh-Tên lửa (29/6/1946-29/6/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh-Tên lửa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo: Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Lực lượng hỏa lực quan trọng

Trình bày Diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa cho biết cách đây 80 năm, trước yêu cầu phát triển của lực lượng vũ trang cách mạng, ngày 29/6/1946 tại Trụ sở Vệ quốc Đoàn Trung ương-số 40 Hàng Bài-Hà Nội, đồng chí Hoàng Văn Thái, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thay mặt Bộ Quốc phòng công bố quyết định thành lập Đoàn Pháo binh Thủ đô gồm 3 trung đội: Pháo đài Láng, Pháo đài Xuân Tảo, Pháo đài Xuân Canh; từ đó ngày 29/6 trở thành ngày truyền thống và mãi mãi đi vào lịch sử vẻ vang của Bộ đội Pháo binh-Tên lửa Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày 18/6/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 50 thành lập Cục Pháo binh do đồng chí Trần Đại Nghĩa-Cục trưởng Cục Quân giới, kiêm Cục trưởng Cục Pháo binh.

Ngày 27/3/1951, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đại đoàn 351-Đại đoàn Công Pháo đầu tiên của Quân đội ta.

Ngày 7/9/1954, Bộ Chỉ huy Pháo binh được thành lập, do đồng chí Nguyễn Chánh - Ủy viên Trung ương Đảng khóa 2 được bổ nhiệm làm Tư lệnh, kiêm Chính ủy.

Ngày 28/5/1956, Bộ Chỉ huy Pháo binh phát triển thành Bộ Tư lệnh Pháo binh.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 3988 ngày 16/8/2025 về thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa trực thuộc Bộ Quốc phòng đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về việc điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội; là dấu mốc lịch sử quan trọng của Bộ đội Pháo binh-Tên lửa.

Phấn khởi, tự hào với truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa khẳng định cán bộ chiến sỹ Pháo binh-Tên lửa hôm nay nguyện ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, viết tiếp chiến công, tô hồng truyền thống, xây dựng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa “tinh, gọn, mạnh”; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, biểu dương, chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Bộ đội Pháo binh-Tên lửa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Muốn phát triển nhanh, bền vững, phải có nền quốc phòng vững mạnh, lực lượng vũ trang nhân dân phải cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trong đó Pháo binh-Tên lửa là lực lượng hỏa lực rất quan trọng; phải trở thành trụ cột của sức mạnh tác chiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa và toàn lực lượng Pháo binh-Tên lửa tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Cán bộ, chiến sỹ Pháo binh-Tên lửa phải quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Toàn lực lượng Pháo binh-Tên lửa phải thực hiện thật tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”; xây dựng chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững; phải xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đoàn kết thống nhất, kỷ luật nghiêm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Tinh thần đổi mới, khả năng thích ứng nhanh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hoàn thiện tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược và xây dựng thế trận Pháo binh-Tên lửa trong nền quốc phòng toàn dân. Tinh gọn là để mạnh hơn, nhanh hơn, chính xác hơn, hiệu quả hơn. Hiện đại không chỉ là có vũ khí mới, mà là có con người hiện đại, tổ chức hiện đại, chỉ huy hiện đại, huấn luyện hiện đại, hậu cần-kỹ thuật hiện đại, phương thức tác chiến hiện đại.

Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa cần chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quy hoạch lực lượng, thế bố trí chiến lược, tổ chức biên chế, phương án tác chiến. Tổ chức phải gọn nhưng không mỏng, hiện đại và gắn liền với điều kiện Việt Nam; mạnh nhưng bền, cơ động, an toàn; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ tất cả các hướng.

Đổi mới mạnh mẽ huấn luyện, giáo dục-đào tạo, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và phát triển nghệ thuật tác chiến Pháo binh-Tên lửa Việt Nam. Huấn luyện hôm nay không thể chỉ để hoàn thành nội dung, chỉ tiêu, bài bắn, mà phải để chiến đấu được, chiến đấu thắng trong điều kiện khó khăn, phức tạp nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đẩy mạnh làm chủ khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa vũ khí trang bị, nâng cao năng lực hậu cần-kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng; phải chủ động xây dựng phương thức bảo đảm hậu cần-kỹ thuật phù hợp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để từng bước làm chủ bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến, vật tư, mô phỏng, phần mềm, đạn dược và một số công nghệ then chốt; quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm; không để xảy ra mất an toàn về người, vũ khí, trang bị, kho tàng, thông tin, dữ liệu, bí mật quân sự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cán bộ, chiến sỹ Pháo binh-Tên lửa thời kỳ mới phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn sâu, kỷ luật nghiêm, tác phong chính quy, tư duy công nghệ, tinh thần đổi mới, khả năng thích ứng nhanh; biết làm chủ trang bị hiện đại, dữ liệu, quy trình, tình huống và làm chủ chính mình.

Phát huy giá trị cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ,” xây dựng đoàn kết thống nhất trong toàn lực lượng; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; quan tâm cán bộ, chiến sỹ ở đơn vị mới thành lập, đơn vị làm nhiệm vụ khó khăn, độc hại, nguy hiểm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn mọi biểu hiện suy thoái, ngại khó, ngại đổi mới, vi phạm kỷ luật, mất an toàn, lộ lọt bí mật.

Bộ đội Pháo binh-Tên lửa cũng phải tiếp tục làm tốt công tác dân vận, chính sách, đền ơn đáp nghĩa, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, củng cố thế trận lòng dân, gắn bó máu thịt với nhân dân. Một lực lượng hỏa lực mạnh phải được đặt trên nền tảng lòng dân vững; nhiệm vụ càng nặng nề, càng phải gần dân, trọng dân, dựa vào dân, vì nhân dân mà chiến đấu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Bộ đội Pháo binh-Tên lửa. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.

Luôn tự hào vì đã có một lực lượng pháo binh anh hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định chúng ta quyết tâm xây dựng lực lượng Pháo binh-Tên lửa hiện đại, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện mới. Truyền thống đã rất vẻ vang; tương lai đòi hỏi phải vẻ vang hơn nữa, phải chứng minh năng lực đổi mới, làm chủ công nghệ, tổ chức tác chiến hiện đại, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các quan Trung ương, các địa phương, các quân chủng, binh chủng, học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp quốc phòng tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất để Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa không ngừng phát triển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa, Bộ Quốc phòng, đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.